以巴開戰別逃命！ 這神人跟著股神投資 290萬滾出720億

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【中時新聞網 吳美觀】以巴開戰加劇金融市場動盪，投資人操作難度升高。財信傳媒董事長謝金河舉一位押注巴菲特的投資人Stewart Horejsi，他40年來，跟著股神不離不棄，財富也水漲船高，竟從290萬滾出720億元驚人身價。老謝認為，投資其實可以很簡單，找到對的經營者，長期投資，就能跟著公司一起成長。

謝金河在臉書以「一生只要做對一個投資！」為題，發文指出這兩天，國際媒體焦點除了關注以色列與巴勒斯坦哈馬斯的戰爭，也報導一個投資股神巴菲特的波克夏A股的投資人，他的名字是Stewart Horejsi。

「這位S先生在1980年事業不順心的時候，在265到330美元之間買了300股的柏克夏A股，後來一直加碼到5800股，現在手上握有4300股。」

謝金河說，這位S先生投資成本約9萬美元（約台幣289萬元），現在波克夏A股523690美元，他手上的股票值22.5億美元（約台幣724億元），單單是這個簡單投資，這位S先生的家族擁有30億美元身價，躋身Fobes富豪榜379名。他一生只投資巴菲特，財富也跟著股神水漲船高。

謝金河補充，S先生的最大樂趣是每年參加波克夏的股東大會，他至少已經參加30次以上。從這個例子來看，投資其實可以很簡單，找到對的經營者，長期投資，跟著公司一起成長。另一個是投資理念愈單純愈好，像波克夏每一季公布核心持股，單是蘋果比重高達51%，有人問股神，他只輕描淡寫回答：「給你一萬美元，要你終生不用iPhone，你肯嗎？」

謝金河表示，巴菲特最後給投資人的一句話：「投資不是有超高智商就能成功，維持情緒穩定，獨立思考更重要！」巴爺爺年逾九旬，他每天都很快樂，投資致勝之道也在談笑用兵，千萬不要過度槓桿，斷掉手臂。