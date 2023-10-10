美豬內臟流向不明？ 食藥署：3成已賣給下游、未進口肝腎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近來國內查獲美豬冒充加拿大和英國豬肉，標示不實遭質疑是洗產地，國民黨立委昨天（9）再質疑，今年進口202批美國豬內臟究竟流向何處？食藥署今天說明，經查今年自美國進口豬其他可食部位共3637.7公噸，約3成已賣給下游廠商，業者都有照實申報；其中僅3批為豬內臟，分別為1批豬子宮和2批豬心，沒有進口豬肝和豬腎。

根據「豬肉儀表板」公開資訊，今年1月1日截至10月5日，美國進口豬其他可食部位共202批、3637.7公噸，皆未驗出含有萊克多巴胺。根據食藥署定義，豬可食部位如豬腳、大腸頭、肝𦟪、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等，以及豬心、豬子宮、豬肝、豬腎等內臟部位。

食藥署副署長林金富今天說明，所有進口豬和國產豬數量，都有公布在「豬肉儀表板」，今年以來美國進口豬其他可食部位有202批，透過「非追不可」系統去看業者申報情形，已有29％、共1060公噸已交貨賣給下游，還沒賣出的庫存佔71％，共2578公噸。

另外，202批美國進口豬其他可食部位中，有3批產品屬於豬內臟，包括1批豬子宮和2批豬心，共48.51公噸，其中0.2公噸已交貨，尚有48.31公噸庫存。食藥署強調，110年迄今，未有美國進口豬肝或豬腎的紀錄。