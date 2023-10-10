KPMG：香港年底重返全球IPO前五大市場

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儘管香港第三季IPO市場表現低迷，排名跌至全球第八位，國際會計師事務所KPMG（台灣稱安侯建業）仍看好香港IPO市場。KPMG於9日發表報告指出，在約110起上市申請案（截至第三季）的支持下，香港預計在2023年底重返全球IPO前五大市場。

KPMG發表「中國內地及香港IPO市場2023年第三季回顧」報告指出，受到宏觀經濟、地緣政治不明朗因素影響，2023年第三季全球IPO活動持續疲軟，期內香港IPO表現繼續低迷。由於利率持續居高不下，加上經濟成長放緩，預計香港IPO市場表現在短期內仍面臨挑戰。

港股大盤表現疲弱，新股市場也颳起寒風。恒生指數10日收漲0.84％至17,664.7點，2023年以來累計下跌12.31％。

KPMG報告顯示，2023年前三季，香港IPO活動年減15％至44起，IPO集資總額年減65％至246億港幣，拖累香港IPO市場排名跌至全球第八位。雖然香港新股市況低迷，但上市申請數量仍持續穩定累積，截至9月底達到約110家。有別於香港整體IPO市況，未獲利生物科技公司率先顯露成長趨勢，2023年前三季有6家公司成功上市，超越2022年同期的4家。

截至9月30日，共有29家資訊技術、媒體及電信公司，以及20家醫療保健及生技公司申請在港上市，其中包括9家未獲利生技公司。這兩個行業合計占香港新股申請數量近一半，將有望幫助香港在年底重返全球IPO前五大市場。