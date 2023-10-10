小奶貓深夜卡快速道路隔音板 基隆愛貓人成功救援

基隆市中正區9日有民眾發現，在中正路170巷對面的台62甲線快速道路隔音板內，傳來淒厲的小奶貓叫聲。龍姓民眾10日凌晨從臉書得知有小奶貓受困，便帶著女友趕到現場，經過2個多小時的營救，才將小奶貓從隔音板中救出。龍姓民眾說，既然有緣，他將會「收編」為家中第五隻貓。

龍姓民眾表示，他9日晚間11時許在臉書上看到有乳貓受困在台62甲匝道的隔音板內，就與同樣愛貓的女友一起出門趕到現場。龍姓民眾說，他到現場才發現，小奶貓卡在隔音板和護欄中間，全身溼透，又被來往的大小車輛嚇得夠嗆，一直不斷在空隙間鑽來鑽去。

當他還在想著該怎麼救援，並四處想找母貓時，有附近的民眾報警，警方趕到現場，原本建議他們可以請動保所協助，龍姓民眾轉念一想，這兩天基隆連日陰雨，加上又正在連假期間，小奶貓可能等不到動保所救援，就會因為失溫死去。所以決定繼續救援，警方也提醒他們中正路車多，要小心安全。

身為雞籠山青商會成員的他，聯繫了附近的友人，在安瀾橋一帶開炸雞店的胡姓老闆得知後也趕到現場幫忙。三人發現，小貓受困的地方連手都伸不進去，實在不知道牠怎麼鑽進去。

後來發現隔音板有一處鏽蝕破洞，本想試著用肉泥引誘小奶貓走到破洞處，但小奶貓也許是嚇壞了，食物的誘惑力並不大。龍姓民眾只好用拍打隔音板的方式，把小奶貓趕到破洞處，慢慢將牠拉出來。就這樣，三個人花了2個多小時才成功救援這隻小奶貓。

龍姓民眾將小奶貓帶回家，檢查後發現牠沒有受傷，便細心地為牠擦乾身體、餵奶。問到他是否會留在家中飼養時，龍姓民眾說，雖然家裡已經有4隻貓了，但既然與他有緣，他也有能力，就會讓牠成為家裡的一分子。