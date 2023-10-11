八年級青年創業 用水果替你說出藏在心底的那句—想你

高中時期就在水果店打工，出社會後持續在水果店就職，一點一滴磨練水果相關專業技能，曾經在2014年和2016年因快速削鳳梨及切西瓜的影片在各大網路新聞嶄露頭角，影片累積近200萬播放量，甚至吸引鳳梨外銷公司來訪，邀請我到國外的百貨公司販售鳳梨，薪水是原來的兩倍，在國外的一切生活開銷也都由公司支付，當時的我僅19歲，面對眼前的大好機會，最後做出的決定卻從不後悔——我禮貌地回絕了。當時的想法很簡單，剛出社會尚欠缺磨練，不想耽誤對方，同時也基於對原老闆的感恩之心，肯給予我一個打工的機會，於是便留在原公司繼續打磨，累積基礎實力，磨劍磨了十年，終於在十年後磨成了「想你鮮果MISS YOU FRUIT」。

27歲便白手起家一路從零到店面落成，花了很多心血，然而最困難的環節卻不在籌備，而是在品牌名稱的構思，在預想的十幾個品牌名稱中猶豫不決時，突然腦中閃過一幕溫馨的送禮畫面，「想你」二字油然而生，取名「想你」並非無厘頭，而是希望大家在過節送禮的時候，除了制式的祝賀詞外，能將更多的情意寄托在禮品上，送的不僅僅是水果，也替大家說出藏在心裡的那句—— 想你。

店面開幕前一天，有一位阿姨經過，紅著眼眶說著她從大陸改嫁到台灣的故事，她想念遠在對岸的兒子，但傳了十幾封訊息給他，都沒有得到回應，直到經過「想你」的店門口，看見招牌上的「想你」二字，於是又傳了一封訊息給兒子——「媽媽想你…」終於這次兒子回了。

阿姨說著說著眼淚流了下來，阿姨不停道謝，但其實我們沒有幫到阿姨什麼忙，只是給了她一個和家人告白的勇氣。

而我也相信，情意的傳遞不僅禮盒外觀的寄意，內容物才能真正盡顯誠意，即使只差了一點點，對收禮方的印象卻可能大打折扣，因此品質控管至關重要，果型不夠飽滿、色澤不夠均勻、果況不盡人意等…唯有直接汰除，要包入禮盒的果品，務必力求「完美」。因為你不會知道，這份禮品對客戶來說有多重要，很可能關乎他的升遷、婚姻，乃至於各種人生大事，也因此，品牌創立至今，我堅持親手挑選、包裝每一盒販售出去的禮盒，即使有員工協助，蓋上禮盒前最後一關仍由我親自把關，確保客戶送禮不至於失了禮數。

「想你」二字帶給客戶的價值，絕不只是建立於一個消費行為，而是真正「想你所需，想你所想」，不管在實體店面運營、網路平台，甚至即將展開的品牌加盟計劃，都會始於這個核心價值，並為客戶創造價值，成為人人都信任的水果品牌。