國慶焰火遇上收假！ 逾百名警民力圍繞高鐵台中站疏導

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國慶連假10日收假，加上國慶焰火在中央公園登場，警方嚴陣以待，高鐵台中站10日下午湧入返鄉人、車潮，警方出動130名警、民力針對高鐵台中站區周邊實施分區疏導及新增2處下車點藉以分流車潮，目前交通狀況正常和車流皆順暢。

台中市烏日警分局指出，到台中觀賞國慶焰火的旅客加上國慶連假收假潮，預估今天旅客量不亞於中秋連假收假日。分局於10日收假尖峰時段，針對高鐵台中站區周邊實施分區疏導及新增站區一路1樓，以及站區二路4號門經2樓空橋進入高鐵車站2處下車點，藉以分流車潮。

另，警方畫分六個責任分區，分區指揮官均由所長擔任，並由分局組長擔任督導官，出動警民力130名（包含義交及保全）全力以赴執行交通疏導維護勤務，並協調鐵路警察局台中分局及高鐵公司加派警力及保全，共同維護高鐵交通安全與順暢。

警方表示，目前交通狀況、車流皆順暢，並呼籲民眾多利用捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場，由台鐵新烏日站進入，節省寶貴時間。

另外建議計畫搭乘自由座的旅客，可參考台灣高鐵公司公告「車站人潮資訊」以紅、黃、綠燈號分別顯示全線12座車站人潮狀況，可彈性調整行程、分散搭車時段，以避免在車站久候，讓行程更加順暢。