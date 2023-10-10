台南登革熱今破1.4萬例 強制入戶孳清後病媒蚊指數下降

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國慶連假最後一天，台南市登革熱新增237例確診，累計病例數1萬4017例。登革熱防治中心表示，台南市調整登革熱防治策略，以強制入戶孳清取代室內噴藥作業後，發現社區中病媒蚊指數也呈現下降趨勢。

今天的新增病例，東區58例，南區46例，北區30例，安南區27例，永康區26例，關廟區13例，中西區11例，安平區10例，仁德區8例，新化區及善化區各2例，西港區、佳里區、新市區及歸仁區各1例，年齡介於4歲至91歲。

登革熱防治中心表示，根據國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心的分析，調整登革熱防治策略以強制入戶孳清取代室內噴藥作業後，經監測病媒蚊指數變化，顯示2種防治策略執行後1周，都可發現社區中病媒蚊指數呈現下降趨勢，

以東區裕農里為例，9月30日執行強制入戶孳清及戶外防治後，誘卵桶陽性率降低了25％，顯示強制入戶孳清策略是有效的，但後續仍須仰賴民眾配合持續維護，將登革熱防疫措施融入日常生活之中，才能繼續讓社區病媒蚊密度保持在低點；一旦輕忽未徹底落實孳清，病媒蚊恐將捲土重來。

登防中心主任蘇世斌再次提醒，強制入戶孳清時，防疫人員僅會進入屋內協助進行孳生源巡查，如果沒有查獲到孳生源不會噴藥，查到孳生源則使用噴霧罐的方式來殺滅成蚊，請民眾不要包覆養生膠帶，以免阻礙巡檢作業的進行。

今天雙十國慶日，市長黃偉哲一早參加完國慶升旗典禮後，也隨即前往東區後甲國中視察競技賽館化學防治作業，並加入環保局的噴藥行列，與防疫人員一起背起熱煙霧機展開戶外化學防治。

黃偉哲表示，全運會睽違16年回歸台南市舉辦，剛好碰上登革熱疫情，保障選手、隊職員、裁判及工作人員的健康乃是首要之務，為此台南市做好萬全準備，除針對競賽場館內部及周邊環境加強巡檢、孳清外，也跨局處協調各單位加強稽核、複查，登防中心10月6日亦針對網球、拳擊、羽球、柔道等6個場館再次巡檢，共查獲14個積水容器、無陽性容器，現場已立即改善，務求登革熱防疫萬無一失。