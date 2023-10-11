唐榮Alighter電動巴士友邦瓜地馬拉與貝里斯訂單報捷

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9月底唐榮車輛董事長何義純率隊前往我國中美洲邦交國-瓜地馬拉，簽下瓜國主要A城市客戶的20輛Alighter電動巴士訂單協議書，預計6個月內開始進行交車，同時取得瓜國政府提供的電動車免稅優惠以及良好地段的設廠用地，此外，又與另一中美洲友邦貝里斯客戶也簽訂100輛Alighter電動巴士合作備忘錄，此行可謂收穫豐碩。

唐榮車輛董事長何義純一行於9月27日獲瓜地馬拉賈邁岱總統，與該國外交部長、經濟部長接見，對於唐榮Alighter電動巴士前進瓜國，瓜地馬拉政府特別提供中美洲國家唯一電動車eMobility law免稅優惠政策，以及提供良好地段的投資設廠約3萬坪用地，對此何義純董事長特別表達感謝之意。

何義純表示，瓜地馬拉政府因主要城市之間運量需求，標案公告要求的續航力里程，充一次電必需達308公里以上，以及符合歐規的電池組配置於「車身」外，非車輛內部，以保障乘客乘車安全；Alighter電動巴士電池組設計於車身車頂外部，是國內唯一符合該國政府標案規定的企業。

據該瓜國A城市重要客戶表示，目前該市公共運輸非常落後，基層市民騎乘機車，發生非常多起交通傷亡事件，造成家庭悲劇，浪費高額醫療資源，這是A城市要大力推動電動巴士公共運輸政策的主因，感謝來自台灣的唐榮車輛，幫助與改善該市的落後交通現況。

另一友邦貝里斯客戶表示，中美洲國家貝里斯為台灣重要友邦之一，領土西部與瓜地馬拉接壤，面積22,800平方公里，觀光資源發達，被譽為全世界最友善的旅遊勝地，但同樣公共運輸政策落後，由美國退役校車改裝的野雞公車(Chicken bus)為主要交通工具，為國際旅客詬病問題存在已久，且在國際氣候變遷與低碳政策引導下，政府政策引入電動巴士取代老舊野雞公車，已是必然且快速成長的趨勢之一。

何義純說，這次瓜國電動巴士訂單協議書要求，Alighter電動巴士須在6個月內開始進行交車，Alighter電動巴士已於今年四月運抵瓜國展示與試營運，其使用最先進德國西門子大功率直驅馬達與液冷電池組設計，很適應瓜國地形與天候特性，試營運吸引瓜國15個主要城市市長的試乘觀摩，試乘後都給予很高的評價；唐榮車輛已規劃Guatemala與中美洲國家Hub的未來整體布局，具體合作內容包括，電池組裝廠、電動巴士組裝廠、電動卡車組裝廠、智慧儲能充電站、技術研發中心、與大學技術合作等6個項目，服務包括貝里斯在內的中美洲五個國家重要客戶。

何義純表示，目前中美洲各國客戶肯定Alighter電動巴士高安全、高品質、符合歐規、長續航力等4項特性，符合他們的需要，可替換目前老舊且大量柴油公車，相信短期內，唐榮車輛Alighter電動巴士，可快速覆蓋中美洲國家的各個主要城市與重要道路間的交通連結。