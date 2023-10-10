台中國慶焰火施放倒數半小時 中央公園湧入逾23萬人次

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睽違9年國慶焰火10日終於重返台中，今晚8時將在中央公園炫麗綻放，長達36分鐘、近3萬發焰火彈，搭配全國首創以無人機搭載焰火表演，焰火迷將大飽眼福。截至晚間7點，已湧入逾23萬觀賞人次，蔡英文總統目前已抵達現場。

今年國慶焰火晚間8時將在中央公園盛大登場，除36分鐘焰火秀外，也邀請藝文團隊及知名藝人演出，蔡英文總統、立法院長兼慶籌會主委游錫堃、台中市長盧秀燕更同台慶祝中華民國生日快樂。會場已湧入大批民眾，包括15處建議觀賞區，截至7點已達23萬2000人次，預計稍後人潮將爆滿。

「有史以來最好看！」觀旅局指出，這次活動首創以無人機搭載國慶焰火展演，以爵士樂配樂，輔以4幕引用詩人白萩、周夢蝶、林婉瑜、楊佳嫻的優美詩句，伴隨無人機群飛展演台中在地意象，在夜空中綻放璀璨炫目的詩篇。

觀旅局補充，過去國慶焰火多使用交響樂或地方樂曲等，這次特別使用爵士樂當曲目，結合台中品牌「台中爵士音樂節」，曲風可以輕快、也可以羅曼蒂克，將是視覺、聽覺雙重饗宴；今晚8時36分施放焰火秀結束後，緊接著還有滅火器樂團、高爾宣、安心亞、Matzka等知名藝人帶來精彩演出。

觀旅局說明，今晚開幕由光明國中現代舞揭開序幕，緊接著新民高中創意舞蹈熱鬧全場，隨後皇家兒童舞蹈團、中山國中及文華高中聯合舞蹈表演輪番上陣為「璀璨國慶之夜」帶來第一波高潮；市府今年規劃16處推薦觀賞點，讓民眾不需到會場，即可遠眺最璀璨的焰火秀。

晚會也於下午5時30分同步線上轉播： bit.ly/3rM7zkP，更多資訊可至官網查詢。