張藝謀獲第36屆東京影展終身成就獎 感言提黑澤明

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第36屆東京影展（東京國際映畫祭）今天宣布，曾執導電影「大紅燈籠高高掛」與2008年北京奧運、2022年北京冬奧「雙奧」開幕式的導演張藝謀，將獲頒終身成就獎（特別功勞賞），表彰他多年來的貢獻。

東京影展主辦單位表示，73歲的張藝謀執導過諸多類型的熱門鉅片，曾獲得眾多國際著名獎項。他最近一部作品「滿江紅」在春節檔期創下驚人票房紀錄，目前保有中國2023年最賣座電影的頭銜，並被今年的東京影展選為開幕片。

影展方表示，張藝謀將親自出席東京影展參加座談，並在10月23日的開幕式上獲頒獎項。

張藝謀在感言中表示，他非常榮幸能得到終身成就獎。他認為電影能夠扮演橋樑，連結全世界的人，促進超越種族和文化的交流與相互理解。

張藝謀說，他還記得，1990年日本導演黑澤明被授予美國奧斯卡金像獎的終身成就獎時，他坐在觀眾席，是一個初出茅廬的電影製片人。黑澤明當時說，自己「尚未掌握電影的本質」。這一幕依舊歷歷在目。

張藝謀表示，他要感謝東京影展頒予他這個獎項，以及所有人對他的鼓勵和支持。他將以此為出發點，繼續努力理解電影的本質，並創作優秀的電影。

張藝謀1982年畢業於北京電影學院，代表作品包括「活著」、「紅高粱」、「大紅燈籠高高掛」、「一個都不能少」、「我的父親母親」、「英雄」、「十面埋伏」、「長城」等，曾拿下金馬獎最佳導演與最佳改編劇本、2屆威尼斯影展金獅獎，1屆柏林影展金熊獎，並3度提名奧斯卡最佳外語片。