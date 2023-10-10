台南大飯店熱銷美食快閃漢神巨蛋 買1送1、3件千元有找誘客

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高雄朋友有口福了，在台南深耕近一甲子的台南大飯店，旗下「美食購」品牌推出的鮮凍美食深受老饕與台南人好評。即日起到10月29日，「美食購」在漢神巨蛋百貨超市設立快閃櫃，推出買1送1、熱銷品任選3件999元的高CP值限定優惠，讓高雄鄉親不用跑台南，即可品嚐到府城老飯店的好滋味。

台南大飯店「美食購」，標榜每道料理都經過廚師團隊精心製作，以工法嚴謹和用料實在聞名。其中「港式臘味蘿蔔糕」長年佔據暢銷排行榜冠軍，更是許多饕客點名採購的獨家伴手禮；採用新鮮蝦米、特製油蔥酥搭配玫瑰臘腸，以古法拌炒，煎煮炒炸蒸都很美味。另外口感紮實、膠質豐富的「添福豬腳」與手藝道地、用料豐富的「台式八珍羹」，也是品牌力薦的美味。

「美食購」快閃期間，品牌還推出巨蛋百貨專屬買1送1優惠，買「蟲草黑蒜烏骨全雞湯」就送「紫蘇香魚」，其中全雞湯以多種中藥材熬煮，香氣濃郁、肉質軟嫩；「紫蘇香魚」則嚴選香魚、紫蘇梅加入主廚祕製醬汁歷時5小時溫火燉煮，酸鹹下飯，暖胃暖心，適合秋冬補身。此外，現場還有熱銷商品任選3件999元的好康。民眾買回家後，簡單復熱就能端上桌，省時省力又方便，對於蠟燭兩頭燒的職業婦女或是料理小白、廚藝手殘族等，堪稱神隊友。