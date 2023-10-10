投對胎就贏了？南韓未成年老闆漸增 國中生驚人收入曝光

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【中時新聞網 賴宇萍】南韓社會貧富差距問題嚴重，「含著金湯匙出生」的人往往就是人生勝利組。韓媒報導指出，南韓18歲以下未成年老闆呈逐年增加趨勢，以今年6月為準，未成年老闆共有390人，較2018年增加85人，其中收入最高的是一名13歲的國中生，其年收入竟然高達2.8億韓元（約新台幣730萬元）。

據韓聯社與《亞洲日報》等多家媒體報導，南韓國民健康保險公團10日提交給共同民主黨議員李秀真的資料顯示，未成年法人代表中，近9成是房地產業主。而未成年老闆中，收入前10的也都是房地產租賃業，其平均年收入為1.5億韓元（約新台幣391萬元）。

以行業別來看，房地產租賃業占比88.2%最高，達344人，餐飲住宿業以13人居次，另外還包括製造業、物流通信業與教育服務業等。房地產租賃業未成年代表逐年增加，2018年為267人，2020年為319人，2022年為333人。

資料還顯示，申報勞動所得的未成年人中，高收入者也相當多。排行前10的未成年勞動者月均收入為898萬韓元（約新台幣23.4萬元），而收入最高的是從事房地產租賃業的一名18歲高中生，其平均月薪為1627萬韓元（約新台幣42.4萬元）。

儘管依據南韓現行法律，未成年人可以登記為營業機構代表，但李秀貞議員指出，有需要觀察是否存在變相贈與以及違法課稅原則等逃稅行為。