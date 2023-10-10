張善政秉坤婦幼喜迎雙十國慶寶寶

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10/10 國慶日除了令人期待的連假及活動外，國慶寶寶亦成為一個非常特殊且眾所矚目的話題，今(10)日桃園市大家長張善政市長特別前往秉坤婦幼醫院祝賀新生兒及家長，因為這些國慶寶寶將永遠與國家的慶祝日聯繫在一起，他們的出生更象徵了整個國家充滿了繁榮發展、歡慶和喜悅。

秉坤婦幼醫療平鎮及桃園兩院區今日待產共有 20 位，其中預約剖腹產的有 4 位，截至目前已誕生 6 名(平鎮 3 名；桃園 3 名)，預計會有 20-22 位國慶寶寶誕生，今早平鎮院區有位特別的新生兒 39+1 週，選在 10:10 呱呱落地，成了名符其實的「雙十寶寶」且是一位健康男寶，體重3,480 公克。

秉坤婦幼醫療執行長洪秉坤表示，台灣已是少子化社會，從 2020 年開始，已經連續 3 年人口呈現負成長，依據內政部最新統計，台灣的出生人口 2015 年還有 21.3 萬，但近幾年持續下滑，今年上半年只剩 6.6 萬多人，導致全年的出生數可能還不到 13 萬。洪秉坤執行長進一步指出，桃園市政府為鼓勵生育率，已於111 年提高生育補助，第一名子女發放 3 萬元，第二名子女發放 4 萬元，第三名子女(含)以上，每名發放 5 萬元，若為多胞胎，則另加碼補助，每名 1 萬元。

洪秉坤執行長表示，咸信未來隨時間不斷推移下，這些國慶寶寶將成長為這個國家的新主人翁，他們將承擔起推動國家發展的重任，為國家帶來更多的繁榮和希望，他也鼓勵年輕夫妻多利用政府提供的多項且全面性的生育補助計畫，一起提高台灣生育率，為國家培育更多優秀人才！