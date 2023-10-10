高鐵過關！收假日各車站未見排隊人龍

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今（10）日是國慶日，也是國慶連假收假日，由於此前中秋連假收假日高鐵台中站外出現數公里排隊人龍，此次國慶連假，高鐵嚴陣以待。鐵道局晚間宣布，今日是國慶連假收假日，高鐵各車站疏運順利流暢，「並未啟動人潮管制措施、導致旅客大排長龍及久候的情況。」

鐵道局表示，10月1日中秋連假收假日，高鐵台中站出現自由座旅客排隊久候情形，鐵道局前要求台灣高鐵加強事前準備與現場應變作為。台灣高鐵於國慶連續假期前於企網上公告熱銷車次、揭露車站人潮管制資訊（各站現行預計等候時間），並規劃加強人潮管制與各站自由座分配人數等措施。

今日中午12點高鐵在台中站成立前進指揮中心，除高鐵公司相關主管外，並請鐵道局、台鐵局、台中捷運及鐵路警察皆派員進駐。交通部政務次長胡湘麟、交通部監理司、鐵道局及台鐵局相關主管傍晚也視察指揮中心。

鐵道局表示，高鐵公司今日除於左營、台南、嘉義及台中站導引北上自由座旅客分流，並準確預估自由座需求，據以分時、分車次動態管控自由座容量，因此各車站均不需要啟動人潮管制措施。截至晚間9點高鐵已疏運23.3萬人次，占預估全日運量的79.3％；另台鐵配合疏運，加開3列次經由台中至台北直達列車。

鐵道局表示，今日預估運量29.4萬人次，較10月1日中秋假期收假日33.8萬少。本次連假4天，較中秋連假的3天長，旅次分散；且高鐵公司前述措施奏效，因此疏運順利。