美豬洗產地爭議 農業部明立院報告未有相關說明

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進口蛋風波未息，今年5月專案進口豬肉至今，美國豬肉進口量大幅成長，但也爆出有美國豬肉標示加拿大、英國而掀起食安爭議。而農業部明(11)日將於立法院進行中央畜產會受政府補助及委辦業務的報告，該報告並未對本次進口豬標示的爭議有任何說明。

美豬進口洗產地爭議引發民眾關注，也讓民眾對主管機關的管控信心大失，日前台北市議員李彥秀便揭露，今年5月底美國進口豬肉進口量大增，到了10月初美豬進口總量已達1萬430噸，成長率近7倍。

面對有大量標示不實肉品流向市場，台北市認為中央無法為美豬洗產地的問題把關，因此啟動豬肉肉品的專案稽查；新北市、桃園市則要求食藥署開放食品追溯追蹤管理系統，以及主動提供地方美豬進口後的販售流向，以利地方稽查。

回到產業面，許多豬農對於政府獎勵進口豬肉已有諸多不滿，認為獎勵進口豬就是獎勵外國豬農，而國內毛豬育成率不佳，每公斤至少要95元才能讓豬農有生產誘因，農業部一心想讓民眾買到平價豬肉，換來的就是加速豬農退場、未來國內用豬缺口擴大的可能。

根據農業部明日於立法院經濟委員會的業務報告內容，農業圈認為，整份報告猶如一張漂亮的成績單，但並未針對美豬流向的控管、精進措施、農民反映有任何描述；而在中央畜產會接受政府補助及委辦業務之預算執行情形的專題報告中，也僅針對冷鏈、畜禽防疫保健、產業轉型等計畫等進行報告。