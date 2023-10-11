內疚消費 啤酒和尿布的數據傳說

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所有資料及資料規律都是表象。雖然洞見與資料息息相關，但我們不能滿足於發現資料規律，而應該進一步探尋背後的成因。

資料分析在職場很常見，而且由於資料有時的確來之不易，職場新人往往樂於把資料及資料規律記錄下來。比方說，作為零售巨頭的一線經理，你主動蒐集和分析資料，發現中心商業區（Central Business District，簡稱CBD）附近零售店4月的銷售額比3月提升了20％；而且你考慮到有可能是季節性差異所致，還特意找出去年四月的銷售資料，相比之下，發現也有10％的增長。

接下來，你可能會按捺不住，興奮的向主管直接彙報。結果他反應冷漠，反而問了一連串問題。被潑一盆冷水之後，我們可能會想：「資料規律難道沒有價值嗎？他是不是針對我？」這樣想的話，你很可能誤會了。

全球零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）超市的門市經理，發現每逢超級盃（Super Bowl）橄欖球決賽，啤酒和尿布會同時賣得好。根據這項資料規律，經理每逢橄欖球決賽，就把這兩種貨品並列擺放在門市出口的貨架上，結果銷售額大幅提升。

另一個經典案是，颶風與小甜點 Pop-Tarts的故事。每當颶風來臨前，沃爾瑪的資料顯示，一種名為Pop-Tarts的美式夾心餅乾會熱銷。公司利用這個資料規律，一旦有颶風警報就備足數量，確保不會斷貨。

然而，僅有資料和資料規律，而不去探究背後的原因，依此做出的決策很可能淺嘗輒止，甚至是危險的。

然而，僅有資料和資料規律，而不去探究背後的原因，依此做出的決策很可能淺嘗輒止，甚至是危險的。

以上述案例來看，如果我們不止於發現資料規律，而是進一步挖掘資料並分析使用者，就會發現：在橄欖球決賽購買啤酒和尿布的消費主體是有孩子的父親，啤酒是他們看體育節目時的剛性需求（Inelastic Demand，指在商品供求關係中，受價格影響較小的需求），購買尿布則是出於內疚心理而做出的補償行為（自己觀看比賽，而太太要照顧孩子）。

「內疚消費」洞見級的發現。按照內疚消費的邏輯，店家也可以嘗試其他搭配。畢竟要照顧孩子的男性消費者是少數，更多內疚消費的男性在買啤酒時需要什麼？玫瑰花或許是一種可能。但啤酒與玫瑰花只是開始，內疚消費有效的定義了一種特定的消費類型，讓行銷人員產生了新的消費者洞察，從需求的角度重新審視自己的產品組合。

同樣的，透過提出洞見，我們也會看到風險。颶風過去經常造成煤氣和電力供應不穩定，颶風期間，居民需要一種無須加熱且保鮮期長的食物作為應急食品。

而Pop-Tarts因符合需求且性價比較高，因此一度熱銷。不過，經調查研究發現，基礎設施的提升解決了能源供應的問題，而且市場上也出現了口味更好的食品加熱包。如果店家不了解表象後面的洞見，依然按經驗來大量購進餅乾，就有庫存積壓風險，同時也會錯過銷售利潤更好的替代品。

由此可見，洞見的價值遠高於表象。對資料或表象後面的原因或洞見不聞不問，會限制資料應用的效果，甚至可能帶來高風險。作為職場人，我們應該在紛雜的表象中尋求並提出洞見，為企業提供更好的增值服務。

再看前面的銷售案例：CBD附近的零售店4月的銷售額比3月提升了20％，比同期增長了10％。按照表象和洞見的定義來判斷，增長的數字是表象，洞見是什麼？這就是主管一連追問下來，要釐清的重點。

銷售額提升了，毛利和淨利如何？

有沒有發生特殊狀況，如促銷、增長是否可持續？

哪些品項或產品貢獻了最大的增長，原因是什麼？

CBD附近的零售店有什麼特殊之處，其資料有多大的代表性？

其他地段的門市（如社區零售店）有何不同？如果不同，為什麼？

到底是什麼導致了資料層面的變化？有沒有可複製、可規模化的方案？

止步於發現資料和資料規律，是不成熟的職場表現，因為做資料的搬運工十分容易，而探究表象後面的洞見需要更多的思考與努力。

例如，透過挖掘資料和深度思考，我們發現四月的銷售增長，主要源自於引進高級現磨咖啡品牌B的新品，其產品毛利高，但初期促銷導致淨利低；B的產品雖然在全國各門市都有推廣，但由於目標客群與消費需求不符，社區零售店（與CBD附近的零售店相比）表現一般，甚至部分出現虧損。

帶著更精確的資料分析和初步統整的洞見，我們可以更有信心的彙報：

「根據銷售資料和消費者調查，現磨咖啡品牌B的新品占CBD附近的零售店銷售額的20％（占增量百分比的××）；但資料對比時發現，B的新品由於目標客群與消費需求不符，在非CBD附近的零售店（如社區零售店）目前銷售情況不盡理想，並且虧損正在擴大（4月虧損××），建議進一步調查研究B的新品市場資料並適當調整推廣策略。」

如果能不停留在資料和資料規律層面，持續透過表象看到洞見，你自然會在競爭中脫穎而出。