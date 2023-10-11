聽者是鯊魚 沒自信就會被咬！麥肯錫顧問簡報心法

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

成功的高階商務溝通需要各個方面的準備：心理上，我們要正視講者在呈現中的角色，不需要演員般的戲劇表演，而是作為洞見的傳播者，表現得專業而自信，依靠內容取勝；技巧上，語氣、聲調等語言因素，和站姿等非語言技巧都有助於溝通成功；流程上，要重視開場和收尾，並確保聽眾接受並記住溝通中的重點。不僅如此，準備好應對突發事件的備案，規避可預測的風險也必不可少。

本章的最後還要強調演練的重要。面對高階商務溝通的壓力，當真正站在會議室C位時，我們不免會有些緊張：手心出汗、口乾舌燥、頭腦空白；內心籠罩失敗的擔憂，之前精心準備的內容一下子忘得精光。從心理學上分析，在壓力下，會焦慮、緊張是很正常的。我們可能都有過幾次搞砸的經驗，而記憶會誇大失敗的負面影響，讓我們在新機會面前，擔心重複經歷類似的尷尬。

面對壓力，講者需要強大的自信。

福特創辦人亨利．福特（Henry Ford）曾說：「不管你認為你做不做得到，你都是正確的。」還有英文俗語：「一直裝到你真正擁有。」（Fake It Till You Make It），都是表明態度決定結果，自信至關重要。

POINT

我在麥肯錫的導師（Mentor）曾說：「在彙報時，聽眾就像水裡游弋的鯊魚，饑腸轆轆且嗅覺敏銳，一點血腥味都會啟動其攻擊性；而我們就是在鯊魚群中游泳的勇士。沒自信像傷口的鮮血，鯊魚般敏銳的聽眾一定會聞到散發出來的氣味，並充滿敵意的挑戰你所說的一切。當這種情況發生時，一切都完了。」

各種小技巧可以預防或緩解緊張狀態，例如知道自己會手抖，手裡就不要拿稿子；要是腿抖，就盡量站在桌子等遮掩物後面；知道自己緊張時有亂走的習慣，就事先在場地中間畫個圈作為站立的區域；呼吸練習也可以緩解緊張情緒，但這些技術都治標不治本。

要戰勝緊張情緒，唯一的路徑就是演練、演練，再演練。

俗話說：「熟能生巧。」這在提升溝通能力方面尤其適用。溝通演練不僅是為高階溝通做的幾輪虛擬演練，還包括在各種風險可控的場合多練習口頭表達能力。

要想正視上臺的恐懼，我們就要強迫自己舉手，主動爭取各種上臺的機會，例如公司的日常小組工作會議、MBA課堂上的案例演練，甚至是社區讀書分享等。

假以時日，我們自然會摸索出適合自己的獨特溝通技巧。