n型TOPCon太陽能電池需求將起，台灣廠商已準備量產

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文／智璞產業趨勢研究所

矽基板太陽能電池發展最早可追朔到1950年代，貝爾實驗室造出世界上第一塊矽基太陽能電池開始，但當時轉換效率僅6％。隨著70年代第一次石油危機，人們意識到石化能源也許有耗盡的一天，太陽能發電技術開始受到更多關注，科學家在實驗室追求太陽能電池轉換效率，而企業則追求將實驗室的技術商轉投入市場。進入21世紀後，由於節能減碳意識抬頭，加上矽半導體技術已相當成熟。多晶矽PERC（p型）技術發展成為目前主流，發電效率達22％的技術極限。而在過去十幾年來中國在綠能上的大力投資，幫助其成為全世界多晶矽太陽能電池的主要供應國，全球80％的太陽能「多晶矽」原料都在中國生產。如今，隨著p型太陽能電池發電效率已接近其物理極限，太陽能電池技術來到了改朝換代的交替時刻，n型TOPCon太陽能電池即將在2024年迎來需求起飛。

●n型太陽能電池更有優勢，TOPCon技術將取代PERC

太陽能電池發電原理為，將p型及n型半導體連結，在吸收特定波長的光後，p-n連接間形成一個光生載子（電子電洞對）從而產生電流。

若是以p型半導體作為基板則稱為p型太陽能電池，現今主流的PERC太陽能電池即為p型基板的其中一種技術，主要是在製程時參雜硼元素，使其成為以電洞作為載子的矽基板。p型太陽能電池具備成本優勢因製程較n型簡單，在過去幾年發展較為成熟也一直是市場的主流技術。但隨著我們對於太陽能發電效率的追求，p型太陽能電池無可避免的遇到一個問題，就是光衰現象造成能量轉換效率極限及載子壽命降低。

近幾年的研究發現，光衰現象主要來自於p型太陽能電池所參雜的硼原子，當太陽電池照射到光時，硼與兩個氧原子結合成氧化硼（BsOi2）造成硼原子無法再生成電子電洞對。從電池製作前的晶片到製作完成後，只要在一定強度的光照下，光衰現象便會機率性發生並無法避免。n型太陽能電池參雜磷作為載子，沒有硼氧鍵結帶來的光衰現象，因此載子壽命更長、發電效率較佳，且n型太陽能電池在高溫與低光度環境下轉換效率更佳，雙面受光發電能力（雙面率 Bifacial Ratio）也優於p型電池，被認為有機會取代其成為下一世代的新技術。

n型太陽能電池主流技術有三種，分別為TOPCon、HJT以及XBC，其中TOPCon和PERC除了基板使用不同型的參雜元素外，TOPCon背面引入了隧穿氧化層加摻雜薄多晶矽層。通過熱氧法生長約1.5-2nm的隧穿氧化層，再用低真空化學氣相沉積法（LPCVD）長出多晶矽層，最後進行磷摻雜。TOPCon因為與PERC技術製成及設備相容性較高，這幾年來受到國內外電池廠商的青睞。目前成本已逐漸接近PERC，來到每千瓦7～8000元新台幣。

根據 SolarBe Global報告指出，2022年n型太陽能電池需求已出現，在2023年TOPCon技術更成長到近20％市占率，相反的PERC技術則呈現下降趨勢，預計在2024年中間TOPCon將與PERC的市佔率達到交叉，正式成為市場主流。而TOPCon市場規模亦將由2022年的90億美金以22.7％的年均成長率，在2032年達到696億美金。

●台廠TOPCon以茂迪為首，預計2024年大量出貨

過去幾年由於PERC太陽能電池模組已被中國供應鏈拿下，國內廠商在國際市場上較難與中國企業競爭，故在2022年已有廠商開始轉往TOPCon技術研發，期待以新世代太陽能模組取得先機。

茂迪為台灣最早轉進到TOPCon太陽能電池的企業，TOPCon電池模組轉換效率已達24.5％，預計於2024年大量生產大尺寸（M10）TOPCon太陽能電池，生產線將超過六成生產TOPCon太陽能模組，屆時年產能預估可達400MW。

元晶是目前全台灣太陽能產能最大的公司，日前傳出在下世代太陽能產品已確定會導入TOPCon技術，規劃2024年第三季完成1GW產線布建。

聯合再生最近發布在TOPCon技術方面取得重大突破，太陽能電池發電效率達到了28.7％。公司宣布將啟動大規模生產線，預計在2024年第二季開始量產，年產能將達430MW。

中美晶也在今年宣布將投入n型TOPCon太陽能電池技術，生產大尺寸M10太陽能電池，第一階段將建立400MW的產能，並計畫進一步佈局台灣和美國市場。