大學生創業失敗3大主因

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

我在矽谷從事投資工作多年，經常會邀請某些行業內的成功人士舉辦講座，請他們將自己寶貴的經驗，無私分享給與會者，我覺得受益匪淺。 雖然聽眾主要是創業者和初入職場的年輕人，但這些講座的內容，其實也適合其他任何人。 在這之中，最值得一提的是投資人馬克．庫班(Mark Cuban)和心理學教授喬丹．彼得森(Jordan Peterson)的分享。

馬克．庫班是NBA達拉斯獨行俠隊(原名小牛隊)的老闆，乃一名億萬富翁。

當然，他的富有不是因為經營體育項目，而是肇因於他創辦了網路電台Broadcast.com，並且在一九九九年以五十七億美元的天價賣給了雅虎。作為一名IT(資訊科技)界的「老兵」和投資者，庫班自己也會輔導創業的年輕人。

大學生創業失敗的三個原因

他曾經在分享中提過大學生創業失敗的三個原因。

「沒有傻問題，任何問題都是好問題」這句話很常見，以此鼓勵年輕人多問問題。

但是，這並不意味著有好問題就該問人。

第一，有的大學生創業者腦子裡有太多「傻問題」，自己卻又懶惰不去搞清楚。

很多簡單的、容易找到答案的問題，創業者最好還是主動一些，自己去找答案，而不是什麼都拿來問。庫班說，這樣做有兩個好處。

第一個好處是可以降低創業的成本。創業者會遇到很多問題，如果每個問題都去請教別人，成本是很高的。

像是遇到了簡單的法務或者財務問題，你可以請兩個專家幫忙解決，也可以去問專業人士，但這都需要成本。

對於那些創業者必須知道的基礎知識，你需要自己努力學習。

只有碰上自己解決不了的問題，或者考量時間和精力不划算，才應該去請教別人，讓他們出手相助。

第二個好處是能形成主動學習、自行尋找答案的習慣，這比學到的知識本身更有意義。

庫班說，他有時會遇到大學生問他某些在維基百科或者通識讀物中，就能找到答案的問題，對此他從不回答。

因為他覺得，如果一個人連資料都懶得查，或者幾分鐘的影片都懶得看，那他永遠都成功不了。

如商業稅的稅率是多少、哪些常見的企業支出能抵稅，這種簡單的問題在網路上搜尋就有答案，都應該自己搞清楚。

庫班強調，當一個人有了學習的習慣，學會自己鑽研和解決問題，他就擁有很強的適應性。

這對創業者來說很重要，因為創業者所面臨的世界總是在變化。創業從來不是做你在腦子裡事先想好的東西，它本身就是一個學習的過程。

我個人覺得，這一點對所有人都是適用的。

即使不創業，沒有成本問題，養成主動尋找答案的習慣，也能讓你受益終身。

作為一個初創企業，要想和其他同行競爭，就必須具有成本優勢。

看到這裡，一些創業者可能會問：我的企業那麼小，資源又很少，怎麼和大企業在成本上競爭呢？

第二，沒有能力控制成本。

很多人會說，我還年輕，請再給我一次機會。

但庫班指出，講出這種話，說明你的思維還停留在校園裡，因為只有老師才會覺得你年輕，該照顧你，該給你機會，而市場不是

這樣的。他說，你之所以創業，要嘛有技術，要嘛有方法可以降低做某件事的成本。如果

沒有這些優勢，你為什麼要創業？

通常，大學生在創業時不僅會低估難度，還會比已經涉足過職場的創業者忽視更多的問題。

他們在學校需要自己解決的問題可能只有三五個，於是他們以為創業也許需要解決一百個問題，而一旦踏入社會，遇到的難題或許有上千個。

第三，準備不足，這是大學生創業者最大的問題。

更別說經常有意想不到的小麻煩會成為摧毀千里長堤的蟻穴，很多年輕的創業者面對這些問題就傻眼了。

當然，很多問題並不複雜，如果他們願意學習，自己動動手就能解決。

但惱人的是，如果事先準備不足，當遇到某些問題時，就已經沒有時間去解決，畢竟創業需要分秒必爭。

而在那些經常被低估的問題中，最常見、最普遍的就是對市場不了解。

有的人理解的市場只存在於自己的大腦中；有的人雖然大致知道是怎麼回事，卻不清楚細節，甚至連自己的競爭對手都一無所知。

比如，當你看到一家企業在某個領域耕耘了五年甚至十年，卻只有百分之一的市占率，你會怎麼看待它？是覺得這家企業本事不夠，做得不好，你上就能行？

還是會思考一下，這個市場可能比你想像得更複雜，你的點子其實別人都已經嘗試過了？

所謂「了解市場「，就需要你回答這樣的問題。

你必須有所準備，否則，當發現自己所謂的創意，不過是被別人拋棄的失敗方案時，你會覺得自己的根基被完全動搖了，世界也變得一片黑暗。

庫班強調，大學生創業者之所以沒有行業裡的「老兵」那麼容易成功，這是一個很重要的原因。

「老兵」只要平時留心，就能在無意間了解到市場很多細節。

某些情況讓大學生創業者覺得特別新鮮，但對「老兵」來說，已經是常識了。

庫班這套分析不僅適用於理解創業本身，也可以幫助我們了解自己職業發展不順利的原因。

像很多人雖然從事某項工作多年，卻不了解它的意義。

這樣一來，他們自然無法懂得如何將這項工作做得更好。

分析完常見的失敗原因，庫班還給年輕人一個非常有價值、能獲得成功的建議。

永遠只依賴自己的核心競爭力，而不要把命運交給靠不住的各種因素。

你的學歷、同學關係、家庭背景、校友系統，在關鍵時刻可能都無法指望。