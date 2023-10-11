保險傳教士／選癌症險還是重疾險？兩大方向自我評估

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癌症為台灣十大死因之首，究竟該直接投保癌症險？抑或是重大疾病險？一般民眾常常弄得霧煞煞，富邦人壽TP915富鴻通訊處區部長鄧鈞鴻給出解答，保戶可從兩方面著手，首先可探尋有無癌症家族史，其次是檢視自身工作及壓力狀況，判斷自己最適合哪類險種。

根據衛福部統計，2022年癌症仍是國人十大死因之首，占總死亡人數近2成5，就年齡觀察，癌症死亡有8成7集中於55歲以上族群。許多民眾憂心癌症帶來醫療負擔，想透過商業保險分擔風險，但往往在癌症險及重疾險之間舉棋不定。

「台灣得癌症機率高，幾乎是每十分鐘就有人得癌症！」鄧鈞鴻指出，癌症險越來越受重視，但癌症險是侷限在癌症這部分理賠，包括癌症化療、手術、看護，以及癌症離世等，屬於實支實付，「碰到什麼狀況，就理賠什麼」，相對來說較為單純。

至於重疾險，則是在拿到重大傷病卡，保險公司給予理賠後，合約就終止，若未來發生重大疾病，例如腎衰竭、腦中風、癌症等七項，只要碰到類似狀況，都是直接理賠一筆錢。

鄧鈞鴻說，癌症險是依個案狀況給付理賠，偏重在醫療中減輕負擔；相對而言，重疾險是直接給現金理賠，在醫療前就給錢，若兩險種都補足，民眾可在醫療前中後打造全面防護。

他也提出兩大方向投保建議，若客戶預算許可，首先建議可檢視自身家族病史，就他觀察，許多人家族遺傳史有乳癌、直腸癌等癌症，都是高風險族群，「爸媽有，自己有的機會也高」，這類人就要著重加強投保癌症險，從歷史經驗來看、有史為鏡來琢磨；其次，檢視自身工作壓力、身體狀況等，以判斷優先布局哪類險種。

不過，保費也是許多民眾在意的項目，鄧鈞鴻以車險為例，甲式車險保費高，但理賠範圍越全面，同樣地，癌症險具有保費較便宜優勢，但缺點是範圍相對單一，而重疾險費用高，但除了癌症，各項重大疾病也涵括在內，且也有還本型設計，假如30年都能保持健康，後續也可當作一筆預備金或是退休儲備，「進可攻、退可守」，等於是雨天當雨傘，晴天也能當陽傘。

鄧鈞鴻也提出關鍵重點，由於醫療進步快，很多癌症已經不用住院，例如有客戶罹患腦癌，療程無需住院，僅30分鐘放射治療就結束，這種狀況下投保癌症險，有很多部分其實理賠不到，此時若有搭配重疾險，罹患癌症立即拿到一筆錢，可補足薪水空缺及就醫舟車勞頓。

他也感嘆，「現代人好像生不起病！」，例如癌症標靶藥物，一次就100萬元以上，或是醫院常用的達文西手術，一出刀就是30萬元，但健保、社保、商保都不理賠，且除了醫療費用外，還有生活費、子女教育等不確定因素，因此，除了建議配置癌症險，也可透過重疾險補不足，且兩險種的雜費項目都要拉高，以免發生疏漏狀況。