臺北客庄小禾埕市集登場 10／14-15來花博尋找客家味

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由臺北市政府客家事務委員會主辦「2023臺北客庄小禾埕市集-實體客家產業展售會」將於10月14日及15日在圓山花博入口廣場舉辦。匯集來自全臺72間客家特色商家，以客家風味美食、手工藝文、文創商品精選出【客家好生趣X客家好好食X客家好好尞】三大特色主題，共下打造最美的客家市集，還能參加現場抽獎活動，就有機會把iPhone14等多項好禮帶回家！

兩天市集活動精彩可期，現場民眾在「臺北客家」粉專按讚及打卡，即可換取免費的限量五色杯墊DIY，限時限量的快閃活動，可用優惠價格購買到各商家的好物，並邀請客家後生歌手帶來青春活力的演出。臺北市具有龐大商機，將客家文化產品以都會客家的形象呈現多元與創新，不僅能吸引更多人關注客家文化，也能促進客家產業進入臺北市的消費市場，讓臺北成為跨縣市合作交流的產業平台，提供民眾深入了解和體驗客家文化的機會。

本次市集也透過消費集點活動邀請民眾共襄盛舉，單筆消費滿200可獲得1點，第一重：滿2點銅板換好禮&抽大獎活動，只需支付50元即可抽出指定店家高cp值的商品，還能獲得抽大獎資格；第二重：每集滿3點數並填問卷可獲得現場市集80元折價券。倘若逛完實體市集仍意猶未盡，小禾埕線上市集有更多客家特色產品供選擇，更重要的是滿額免運、折扣促銷，讓民眾在家也能享美食、享優惠，不限金額消費填問卷總抽獎還有機會把電視帶回家！

更多活動資訊及詳情，歡迎上「臺北客家」、「臺北客庄小禾埕市集」臉書粉絲專頁查看，並掌握最新活動動態。

臺北客庄小禾埕市集FB：https://reurl.cc/WvvbdO

線上市集：https://www.taipeihakkamarket.com/。或掃描qrcode