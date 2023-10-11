以巴戰事突襲 Fed改唱鴿

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以巴爆發新一輪衝突，聯準會（Fed）官員9日突然相繼釋出鴿派說法，認為美國長債殖利率近期大增，已降低再升息的必要性，期貨市場隨即顯示今年不再升息機率提高。不過，這場殺戮雖尚未對全球市場造成太大影響，但衝突升級的可能性仍堪慮。專家警告，中東爆發衝突後，通膨再陷升溫風險，為Fed決策更添不確定性。

Fed副主席傑佛森（Philip Jefferson）9日指出，最近美債殖利率上升可視為對經濟的潛在抑制，Fed在評估未來政策路徑時必須謹慎行事，必須在收緊力道太少以及政策太過限制的風險間取得平衡。達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）也說，如果長債殖利率是因為期限溢價上升而保持較高水平，進一步升息的必要性就可能降低。

根據CME的FedWatch工具，預料11月暫停升息可能性由一天前的72.9％勁揚至88.5％，12月按兵不動的可能性由57.6％驟增至74％，即Fed今年利率會維持在5.25～5.5％的22年高點。

而美股上周五開低走高，激勵台股期貨夜盤站上16,660點，但以巴戰事突如其來，美股一度受到干擾拉回，9日終場卻逆勢收紅，空頭氣焰瞬間遭反制。美股周二開盤走高，三大指數漲幅約0.5％，維持淡定。

市場的預測尚未受以色列與哈瑪斯兵戎相見影響，但顧問公司FE International投資銀行部門主管史蒂芬森表示，「中東發生的意外衝擊，恐破壞Fed控制通膨的努力」，現在評估市場反應過早，重點在於這場衝突擴大的速度和範圍，若衝突能控制在以色列和哈馬斯之間，長期應不會對金融市場造成太大影響，但若擴及其他地區，可能導致油價上漲進而拉高通膨、甚至影響Fed決策方向。

目前研判中東地緣政治風險升溫屬短期區域衝突，台股在連假後還要關注Fed升息、大立光法說、台積電法說與大選行情起跑，法人認為，外資短線有賣過頭跡象，短期間有望見到資金回流，表現可望逆轉勝。

投顧：台股受衝擊有限

第一金投顧董事長陳奕光分析，伊朗未明確涉入衝突，一旦涉入衝突，可能提升原油供應的風險；對台股而言，政治事件影響金融市場約一到二天，對台股11日開盤影響有限。群益投顧總經理范振鴻指出，地緣政治風險升溫加劇波動，但隨景氣逐漸脫離谷底、全球央行緊縮貨幣政策結束等利多加持，波段行情蓄勢待發。（相關新聞見A2、A3）