10月變局：習拜會與以巴戰爭將衝擊台灣

國慶連假期間，世界局勢正在發生翻天覆地的轉變，正面的發展是美中元首拜登與習近平團隊正緊鑼密鼓，安排11月中旬習近平飛往美國舊金山，在亞太經合會（APEC）峰會期間舉行兩國領袖會議，甚至不排除習近平進一步前往華盛頓進行最高規格的國是訪問（State visit），中美兩國關係如果迎來重大變化，台灣當局必須對所有可能發生的變局做好因應，也必然會影響正在打得火熱的總統選戰。

但是，10月7日巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列發起突擊，不只以色列的預警系統沒有偵測到此一重大的軍事行動，美國拜登政府也措手不及。哈瑪斯發動的戰爭，必然改變、或者延緩美國全力推動的以色列與沙烏地阿拉伯正常化的重要戰略。更大的挑戰在此次軍事攻擊背後很可受到俄羅斯或是伊朗的支持，使得俄烏戰爭與伊朗問題更加惡化，增添正在推進的美中「去風險」和談的變數，拜登與習近平究竟會加速合作、或是更加分歧，對台海安危都會帶來重大的衝擊。

最近一個月，白宮與中南海推進習拜會的努力非常明確，除了中國外交部長王毅與美國國家安全顧問蘇利文在9月中旬再次選在不受干擾的第三國密會（這次是馬爾他，前一次在奧地利），雙方進行長達12小時坦率的會談，北京派駐華盛頓的大使謝鋒也在9月底的中國國慶慶祝會中，明確提出中美相互依存的現實並沒有改變、兩國人民交流合作的熱情沒有改變、以及國際社會對中美關係穩定的期待也沒有改變的「三個沒有變」的論述。

同時，雙方決策高層抓住各種機會營造習近平訪美的條件，9月底在紐約舉行的聯合國大會，中國國家副主席韓正與美國國務卿布林肯會面，雙方握手的照片與新聞稿成為官網與官媒報導的焦點，中國外交部副部長孫衛東也特別飛往華盛頓，與美方窗口、負責東亞政策的助理國務卿康達舉行會談，外交專家認為孫衛東訪美一方面是就東亞情勢與美方建立溝通管道，另一方面則是確認王毅10月訪問華盛頓的細節。

拜登在6、7、8月分別派遣了布林肯、財政部長葉倫與商務部長雷蒙多訪問北京，其中負責經濟與金融的葉倫，也在9月底宣布美中正式成立經濟工作小組與金融工作小組，前者由美國財政部與中國財政部的副部長級主持、後者由美國財政部與中國人民銀行主持，就中美經濟與金融安全事宜做全面的溝通，兩個小組都向中國國務院副總理何立峰與葉倫報告。由於何立峰也可能跟著習近平參加APEC會議，因此也有何立峰預先訪問華盛頓的安排。

拜登不斷強調中美「去風險」，他10月6日在面對記者詢問「是否會在APEC與習近平舉行高峰會」的問題時，回答「還未排定，但是有可能」。但是在目前的情勢下，習近平訪美參加APEC領袖峰會的確存在相當的風險，因此拜登必須善盡地主的責任，確保習近平訪美的安全與禮遇。更重要的是，習拜會不能只是官式握手，雙方必須就具體的和談內容，向全世界清楚透明揭露，其中當然包括降低台海衝突、促成俄烏停火和談、共同維護全球金融安定等。如今在以色列爆發戰爭後，兩國元首也勢必無法規避中東議題，因為中美針對中東、伊朗的國家戰略原本就分歧。

中國駐美大使謝鋒在華府舉行的國慶慶祝會中提出「三個沒有變」的論述，可以視為習近平對中美關係後續發展的主旋律，如今國際社會對中美關係穩定的期待不只沒有改變，還因為中東爆發戰火而更加期待，美中去風險的努力是否繼續前進、或是遭到阻礙而夭折，端看拜登與習近平的政治智慧。

對台灣來說，美中衝突如果能夠因為習拜會而趨於緩和，當然是有利於台灣政治與經濟發展的利多，不只是降低台海軍事衝突的風險，原本就相互高度依賴的兩岸貿易、半導體與科技產業往來、在大陸台資企業持續穩健經營、乃至台商的安全與福祉，都能重回軌道正常運行。同時，中美去風險也能緩和總統大選的政治對立，避免候選人利用刺激北京的手段來騙取選票。

今年舊金山APEC經濟領袖會議預計從11月11日起舉行一周（元首峰會15～17日），距今只剩一個月，眾所矚目的習拜會是否成行，答案很快就會揭曉，這應該是我們雙十國慶之後，最需要高度關注的重大事件。