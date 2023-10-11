IMF：地緣風險恐拖累全球經濟

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IMF最新經濟成長率預估

國際貨幣基金（IMF）10日發布最新《世界經濟展望》報告，重申2023年全球成長率3％，上修美國、日本，但下調中國、歐元區今年的經濟展望。台灣今年成長率被大幅調降至0.8％，但明年GDP看好有3％增幅。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，雖然預測結果大體指向全球經濟可望軟著陸，IMF仍擔心與中國房地產危機、大宗商品價格波動、地緣政治碎片化、通膨再起相關的風險。近日全球又多出以巴衝突這個最新風險，但古林查斯說，現在談此對全球經濟的衝擊言之過早。

IMF在周二的《世界經濟展望》更新報告中，將今年全球成長率預估維持在3％，但明年成長率預測由7月估值3％調降到2.9％。2022年全球成長率3.5％。古林查斯指出，全球經濟雖持續從新冠疫情、俄烏戰爭及去年的能源危機中復甦，但世界各地成長趨勢日益分歧，中期成長展望只能說「平平」（mediocre）。IMF預估2028年全球經濟成長率3.1％。

下修台灣成長率至0.8％

IMF預估台灣今年經濟成長率0.8％，與4月報告估值2.1％相比，大砍1.3個百分點。但IMF看好台灣明年成長前景，由4月預估的2.6％調高到3％。IMF同時預測台灣今年通膨率2.1％、明年1.5％，失業率今明年皆維持在3.7％。

IMF上修美國今明年經濟成長預測，由7月預估的今年成長率1.8％、明年1％，調升為2.1％、1.5％；日本今年成長率，從7月估值1.4％調高至2％，明年成長率維持1％；印度今年成長率自7月預估的6.1％上修到6.3％，明年成長率與7月持平仍為6.3％。

中國與歐元區今明年成長率均遭到IMF下修。中國今年成長率從7月估值5.2％降至5％，明年成長率自4.5％調低為4.2％；至於歐元區今明年成長率，由7月所估的0.9％、1.5％，下調為0.7％、1.2％。