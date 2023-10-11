新台幣波動加劇 變盤補貶又要來了？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年國慶連假期間新台幣兌美元升貶幅

雙十連假結束，加上爆發以巴衝突，台北股匯市11日開盤波動恐加劇，在資金避險情緒下，匯市恐再現變盤補貶可能。匯銀主管預期，「周三匯市開盤恐不會如上周平靜」，且因周一、周二休市，本周僅剩三個工作天，交易相對集中，整體就看全球匯市走向，震盪預料加大，估計在32.1～32.33元區間波動。

匯銀主管指出，連假後補貶加上以巴衝突延燒，短期預估在資金避險情緒下，熱錢流向美元或日圓避險機率高，新台幣貶值壓力可能加大，目前看來不至於演變為石油危機，但金融市場震盪應是難免。

上周五美國公布9月非農就業人數意外大增，美元指數不漲反跌，匯銀主管表示，主要反映部分逢高獲利了結賣壓，但就業強勁使美元指數仍在106價位上方，且避險情緒進一步支撐美元表現，連假期間主要亞幣維持緩貶格局，包括日圓、星幣、韓元續貶，新台幣不排除連假後補貶。後續除緊盯以巴局勢是否擴大，新台幣走勢也要看人民幣動向而定，人行對人民幣管制與是否持續積極或是放鬆，將是人民幣能否持穩關鍵，牽動整體亞幣方向。

匯銀主管分析，新台幣上周匯價一度破底至32.435元波段低點，但隨中央銀行總裁楊金龍赴立院備詢後，央行出手守穩32.4元價位，新台幣戲劇性反彈，周線更收在32.207元，但升勢能否延續，關鍵還是看人民幣會不會帶頭衝，連動亞幣一波反攻。

儘管匯市波動可能加大，但央行伺機進場調節下，將穩定匯市信心。匯銀主管強調，雖然楊金龍重申央行對台幣「沒防線」，但近期32.4元左右加強防守卻很明顯，「央行顯然已畫好一條防守線」，加上短線沒明確題材帶動，匯市量能不出來，有利支撐台幣不再破底。但目前尚未出現反彈契機，市場仍以聯準會升息議題最關鍵，只能先等利空淡化，否則台幣站穩32元應該就是新常態。