陸9月外貿出口先行指數 下跌

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中國國際貿易促進委員會（貿促會）與全球貿易金融科技平台XTransfer10日聯合公布報告，大陸9月外貿出口先行指數為72.4，較上月減少1.48，較上年同期大減11.8，顯示9月外貿數據表現恐不樂觀。此外， 預計10月外貿出口先行指數仍將繼續下降，預估較9月減少0.74～0.87區間。

資料顯示，外貿出口領先指數主要用來觀察未來2到3個月中國出口表現，其中包括的總經數據為加工貿易進口、進口價格指數、製造業外商直接投資、出口集裝箱運價指數、人民幣實際有效匯率、經合組織領先指數、主要出口市場需求狀況。另，還有個信心指數為新增出口訂單指數、出口經理人信心指數、出口企業綜合成本指數。

由於大陸海關總署13日將公布9月份進出口數據，外界高度關注。今年以來大陸外貿復甦情況不如預期，除第一季明顯彈升外，5月以來，以美元計價進出口年增率皆雙雙衰退。以8月來說，出口年減8.8％、進口年減7.3％。其中進口年增率僅在2月份為正成長，其餘皆為衰退，可一窺內需低迷。

新華社報導，XTransfer的調查樣本多為中小微企業。報告指出，從貿易夥伴來看，9月份大陸中小微外貿企業收款量最高的前三大經濟體為美國、歐盟、東協。從出口品類來看，收款量前三名分別為機電產品、賤金屬及其製品、紡織原料及紡織製品。

在外貿承壓的大環境下，中國貿促會稍早聯合江西、山東、江蘇、長沙市等地貿促會，前往印尼舉辦「2023中國國際電商產業博覽會暨印尼選品展覽」，幫助大陸外貿企業開拓印尼及東協市場。