德意志銀行示警：中東局勢推升通膨風險

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德意志銀行（Deutsche Bank）9日發布最新報告示警，以巴衝突令中東地緣政治風險升溫，而這可能加劇通膨壓力，導致通膨預期重演1970年代「停滯性通膨」失控狀態。多位經濟學家與分析師同聲警告，須留意中東緊張局勢推升通膨的風險。

德銀宏觀策略師艾倫（Henry Allen）與分析師格雷斯（Cassidy Ainsworth-Grace）表示，以巴衝突事件顯示地緣政治風險可能突然爆發，進而加劇新冠疫情與俄烏戰事等意外事件帶來衝擊。

以巴開戰引發市場擔憂，導致國際油價近日狂飆。德銀認為，目前狀況與1970年代相似之處，除了能源價格飆漲外，還包括主要經濟體通膨持續高於目標水平，大家對於通膨下滑速度過於樂觀、勞工發動罷工，以及聖嬰現象主導今年冬季氣候模式的機率升高等。

七國集團（G7）目前通膨率依然高於央行設定目標。通膨將維持在高檔多久成為金融市場關注焦點，「通膨預期不穩定」令官員更難恢復物價穩定。

艾倫與格雷斯在報告中指出：「重點是不要對物價走勢過於自滿。如果再次出現衝擊，通膨恐連三年甚至四年高於目標，想要『通膨預期持續低於實際情況』就會變得更具挑戰性。」

英國稽查與稅務諮詢公司Mazars首席經濟學家拉格瑞思（George Lagarias）認為，全球經濟首要風險是第三波通膨的可能性。中東緊張局勢升溫可能推升能源價格，並傷害各國央行控制通膨的努力。

西班牙銀行iCapital策略主管桑托斯（Guillermo Santos）指出：「若此次衝突擴及沙國為首的石油生產國，可能導致油價攀升並對西方產生負面通膨衝擊。」