雪佛龍關閉以國天然氣田 歐氣價飆漲、油價震盪

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以色列政府以安全為由，要求雪佛龍暫時關閉在以國塔瑪（Tamar）的海上天然氣田生產。由於擔憂此舉恐讓地中海東部地區的天然氣供應受阻，歐洲天然氣價格9日狂飆。

TTF基準荷蘭天然氣期貨價格9日收盤暴漲19.02％到43.620歐元／兆瓦時，創下至少7周來最大漲幅。10日該天然氣價格續漲，盤中再度上漲逾6％到46.6歐元／兆瓦時。美國天然氣期貨價格9日也跟進升高到3.376美元／百萬英熱，為1月以來最高收盤水平，10日續揚0.4％到3.39美元／百萬英熱。

國際油價方面，繼9日收漲逾4％，10日價格震盪，布蘭特與西德州期油在亞洲交易時段一度跌逾1％，午後雙雙反彈至上漲0.5％左右，晚間再度走跌，台北時間20:02，布蘭特跌約0.6％，報87.62美元，西德州跌0.71％，報85.77美元。

雪佛龍發言人表示已接獲以色列能源部指示，要求塔瑪天然氣開採平台暫時停產。不過以國另一個離岸天然氣田利維坦（Leviathan）不受影響，持續向以色列和該地區客戶供應天然氣。

以色列自從過去20年發現多個天然氣田，特別是塔瑪與利維坦天然氣田後，現今能源不但能夠自給自足，還搖身一變成為能源出口國。

位於海法（Haifa）以西50英里海域的塔瑪天然氣田是東地中海黎凡特盆地最大的天然氣發現地，主要由雪佛龍營運，日產量約為710萬到850萬立方公尺。原本雪佛龍計畫擴大塔瑪與利維坦的天然氣產量，並打算加設輸往埃及的天然氣管道，希望透過埃及再把天然氣出口到歐洲，如今計畫可能暫時被迫擱置。