國安基金緊盯 出脫動向聚焦

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第八次國安基金護盤獲利狀況

國安基金11日召開第三季例會，預計在會後公布最新財報，並揭露4月中旬停止護盤後的退場進度和績效。這次例會遇到以巴衝突爆發，國安基金官員指出，討論全球地緣政治帶來的影響，是國安基金例會的例行公事，因此這次也將提到，據目前觀察，以巴衝突發生後，美股表現還算平穩。

國安基金去年7月13日進場護盤時，正是俄烏戰爭的背景下，當時國安基金召開臨時委員會後表示，考量國際政經情勢不確定因素仍多，全體委員決議授權護盤，並舉出六大數據，包括台股去年上半年度下跌3,393點、上市股票市值蒸發10.1兆元，都是歷年同期最差；7月至12日止累計下跌875.11點，單日下跌逾300點達三個交易日，跌幅遠較鄰近國家深，恐慌氛圍濃厚；成交量逐漸縮小；年度外資累計賣超逾9,000億元；年度台股跌幅23.43％，且那斯達克指數尚未回穩，恐持續影響台股；及俄烏戰爭開始後到7月12日台股累計跌幅22.74％，為國際主要股市最深者。

國安基金官員認為，以巴衝突將會帶來多大的影響，仍有待觀察，其中可能影響台股的最大因素就是美股，就現在情況來看，「美股表現還算平穩，日股甚至出現大漲」。基本上，俄烏戰爭的影響層面，與以巴衝突不同，國安基金委員將會持續關注以巴衝突的發展。

分析師表示，除了美股之外，也要關心後續油價走勢可能使通膨的狀況偏離原本的預期，進一步影響到美國聯準會11月是否升息的決定，國際資金也會有所反應。

國安基金持股出脫情況方面，由於近三個月台股走勢偏弱，八大公股行庫買多賣少，預計還不會全部出脫完畢。

根據7月中的第二季例會後財報，國安基金第八次護盤至第二季止，僅出脫近四成持股，已實現、未實現獲利合計115.07億元，其中已實現獲利為46.20億餘元，收益率約21.55％。

台股加權指數10月6日收在16,520點，比起國安基金退場日4月13日的15,804點上漲715點、漲幅4.53％，但比國安基金第二季例會7月14日的17,283點下跌763點、跌幅4.41％。