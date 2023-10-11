八大公股銀行 近三月買多賣少

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台股近期走勢偏弱，八大公股銀行買多賣少，觀察八大公股券商近三個月（7月6日至10月6日）共65個交易日動態，有高達45天買超，僅20天賣超。公股銀行一般喜愛在台股偏弱時買進，顯見這三個月公股認為可逢低買進的趨勢較明顯，近20個交易日共買超474億元。

近三個月、共65個交易日，八大公股銀行最長的買超出現在8月8日到8月22日，共11個交易日，買超375億元。近60個交易日中，八大公股銀行買超最多的個股，例如緯創、台泥、中鋼、友達；金融股也同樣受到青睞，如華南金、第一金、開發金、新光金、合庫金、臺企銀、玉山金、中信金、彰銀、台新金和國泰金，都是買超較多的個股。

ETF方面，八大公股銀行最愛復華台灣科技優息、買超逾61萬張，群益台灣精選高息、買超逾21萬張，其他如國泰永續高股息、元大美債20年、富邦特選高股息30，都買超40,000張以上。

公股券商表示，八大公股銀行偏好的操作模式，主要是當台股大漲時，多為連日賣超，把手中漲勢較明顯的股票獲利了結；當台股轉為跌勢時，則抓準相對低點補進庫存，尤其台股大跌時，更經常進場大幅買超，維持一向的波段性操作策略。

但在選股上，考慮到要能長期持有、帶來股利收入，公股比較傾向選擇公司營運穩健、配息能力高的個股，對於波動太大的族群，不會太積極操作。

公股券商主管指出，公股銀行另一個策略是操作方向常與外資相反，市場往往也會將八大公股銀行動態，當作是國安基金的可能方向，透過其買賣超金額、標的動向，來猜測國安基金操作方向。不過，國安基金已經退場，目前「只出不進」。