專家：油金ETF、基金 審慎搶短

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以巴爆發衝突，中東局勢再度緊張，近日國際油價開盤後就飆升，一向被視為避風港的美元與金價也再度走高，投資人考慮搶短。

專家指出，油價目前處於短空、黃金處於中空的局面，除非未來以巴戰爭擴大，影響到能源供應鏈，才可能扭轉局面，否則以巴戰爭頂多帶來「短多」，最終還是要回到基本面，對於單一產業基金或ETF，投資人不宜看到短多就重押，要做好資產配置。

理柏亞太區研究總監馮志源分析，這次戰爭的核心發生在以、巴，都不是全球石油生產重心，與主要石油生產國沙烏地阿拉伯等國家沒太大關係，對石油供應鏈沒有任何影響，對原油、商品期貨都只是「短多」，中長期來看還是要回歸基本面，在以巴戰爭前，石油已進入「短空」、黃金更進入「中空」階段，均不適合投資人冒進。

油價、金價近期變動可發現正處於一個大空頭，以油價來看，近期的反彈是因為沙烏地阿拉伯減產所造成，但油價至90美元後就漲不動，主要是全球需求面仍疲弱，全球經濟走軟、大陸的原油需求還是弱，減產、以巴事件都只是帶動小幅回彈的作用。

沙烏地阿拉伯自第三季以來的自願性每日減產100萬桶政策，將延續至年底，此舉將使該國產量今年下半年都保持在約每日900萬桶的水準，為最近幾年來的最低水準，今年來供應充沛的俄羅斯，也將持續調降石油出口，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）相較去年9月產量已削減每日逾300萬桶。

黃金的表現近期更是疲弱，在先前跌破1,900美元後，呈現直落式下滑，近期因以巴戰事的效應，由於黃金一向具有避險功能，價格也應聲回彈。但馮志源認為，未來除非阿拉伯國家也加入戰爭、演變為更大域的戰事，使得恐慌指數反應大幅上揚，避險情續進一步升溫，金價才有大漲的可能，否則美元指數轉弱、美公債殖利率往下前，金價將無法終止跌勢。