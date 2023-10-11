總統牌加持 軍工、綠能股受矚目

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總統蔡英文10日發表國慶演說，特別提及「潛艦國造」與「2050淨零轉型」二大政策，又適逢以巴衝突造成油價大漲，法人認為台股11日盤面聚焦在軍工與綠能族群。

「潛艦國造」第一艘原型艦「海鯤軍艦」預計在2025年正式服役，蔡英文強調歷經30年的「潛艦國造」，是不同政黨的總統都想實現的夢想，尤其以巴衝突升溫，軍工概念股題材再度炒熱，預計將成台股焦點。此外，我國防預算年年增加，2023年達4,092億元創新高，比2022年成長11％，國防部最新預算也顯示2024年預算達4,400億將再寫新高，年增7.5％，比今年增加308億元，更較六年前大增1,000億元，新增的商機龐大。

法人指出，以色列為無人機關鍵零組件的供應商，國內無人機的鏡頭採購來自於以色列為主，以巴衝突勢必再掀起無人機的討論話題；鑑於政策落實國防自主並規劃2024年中，我國要造出3,200架軍用無人機，預計無人機產業將在台灣加速發展。

亞航擁有民/軍機維修業務，也切入無人機業務，10月中科院有三架軍用軍規無人機採購標案，亞航與碳基科技合作投標，並將參與國防部軍用商規無人機標案。正在美國參加陸軍協會軍工展（AUSA）、亦是經濟部評選為軍用商規無人機國家隊的雷虎，也受到市場關注。

此外，蔡英文指出，面對世界急起直追「2050淨零轉型」目標，台灣再生能源發展、儲能網絡建構和電網韌性強化，只能快、不能慢，更不能走回頭路，宣示未來強化綠能政策目標，搭配選舉行情啟動，尤其受到以巴衝突使油價大漲，更增添概念股利多題材，市場聚焦在台電投入約3,000億元電網強韌性計畫。

亞力受惠台電持續釋出汰舊換新設備及強韌電網計畫商機，與晶圓雙雄海外擴廠也採購變壓器及配電盤等重電設備，累計在手訂單突破百億元，未來二、三年訂單無虞；中興電目前在手訂單約340億元，其中台電工程標案訂單約150億元，包括變電設施工程與發電機組的裝置工程等，可望陸續在今年下半年至2029年認列營收。