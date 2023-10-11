智慧能源周18日登場 微電網成新顯學

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台灣國際智慧能源周18日登場，由於政府積極推動再生能源成效顯著，今年度參展規模再創新高，參加業者年增四成達350家，預計使用攤位1,275個，也較去年成長27.5％；其中，綠電業者擴大布局儲能案場，整合光充儲，並積極打造區域型智慧電網（微電網），泓德能源和雲豹能源均看好明年完工後併網，售電收入將明顯增加。

淨零碳排已是國際社會主流共識，政府也積極投入綠能發電，包括風力、太陽能等皆為近年發展重心，目標2040年台灣綠電年發電量將達1,700億度，占比可望達到50％，拓展綠能商機已是企業發展布局新顯學。

特別是政策鼓勵光電案場設置儲能設備，以再生能源電能躉購費率機制，參與電力市場收益，吸引業者搶進。泓德能源表示，儲能與負載端用電管理是讓台灣電力系統供需，具備彈性與韌性的兩大關鍵，微電網可視需求將儲存之再生能源有效分配與輸送，克服其間歇性缺點，且不僅是再生能源的後盾，亦可做為大型電網之輔助電網。

泓德能源今年積極建立光充儲整合據點，建置太陽光電、儲能、120kW充電樁、V2G充電樁等設備，並結合能源管理系統，打造微電網，2024年還將自建複合式充電站。至於儲能方面，今年有大約400MW的儲能案場開工，預計明年併網，泓德已有8張交易員執照，併網後就將加入台電的電力交易平台服務，帶動發電收入增加。

雲豹能源已開工儲能案場裝置量總計200MW，預計於今年至明年間完工，工程款總金額逾70億元，全案完工後將占2025年全台併網型儲能市場20％，並持續擴張儲能事業版圖。此外，今年也推動光電結合儲能之戰略計畫，與旗下子公司恩富資本與台普威聯手奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，規劃設置6.2MW／22.3MWh的儲能系統，預計今年完工併網，推進光儲合一系統。