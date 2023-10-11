罹癌帶病投保、門診理賠有譜

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商保補位健保政策規劃

商保補健保露曙光！據悉，健保署已和金管會達成2大初步共識，第一是爭取保險業者同意調整醫療險保單費率，將門診治療納入理賠範圍；第二將與保險業者協商，進一步開放「弱體保單」，讓早期罹癌者也能「帶病投保」醫療險。

現有醫療險或癌症險，都是以住院為理賠條件，但現行不少治療在門診即可完成，造成許多民眾看病時會要求住院，以便取得理賠資格，對此健保署日前展開查核引發民怨，隨即又喊暫停。

為了達到商保補位健保的政策目標，健保署從癌症理賠著手，上周與金管會展開首度磋商。健保署長石崇良透露，雙方已達成初步共識，首先對於昂貴的藥物，將爭取透過與保險公司協議或變更的方式，請保險公司重新估算保單的保險費率，將門診治療納入理賠範圍。

據統計，癌症新藥納入健保時程緩慢，平均需要787天的等待期，患者如要使用自費新藥，每個月支出往往動輒10萬元，負擔相當沉重，不少人因此將希望寄託在商業醫療險。

不過，現行不少治療在門診即可完成，醫療險的保單條款卻載明，要住院期間的開銷才能理賠，所以罹癌者會選擇「2天1夜」短期健保住院，也因此才有近期醫院拒絕病人住院的爭議。

另外，金管會也已同意，將與保險業者協商，開放癌症「弱體保單」，也就是讓早期罹癌也能「帶病投保」。目前保險公司已有弱體保單，但會有排除條款，將已罹患的疾病跟相關風險排除。

相對的，民眾若是被宣告罹癌，一般都會列為醫療險拒保對象，此舉也間接降低民眾定期癌症篩檢的意願。由於早期癌症的治療成效已比過去好很多，但癌症標靶藥物價格昂貴，健保署希望未來能讓早期罹癌的民眾，也能帶病投保，進而鼓勵民眾做早期癌篩，降低民眾及健保的負擔。

根據健保署與金管會的共識，門診理賠及癌症帶病投保都是短期目標，目的是優先檢視現行保單，並解決患者商保給付問題。中長期將透過醫療險新商品設計，及減化理賠行政成本等方式，達到商保補位健保的目標，最終減輕健保財政負擔。

此外，雙方也同意成立專案小組定期討論，後續將由健保署承保組與金管會保險局作為對口。