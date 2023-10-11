健保資料庫二次利用將立專法

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商保補健保的最大關鍵在於健保資料庫的運用，但憲法法庭2022年對於健保資料利用法制，及當事人健保資料停止利用權（退出權）部分，認定違憲，對此，衛福部長薛瑞元表示，健保資料庫二次利用將另立專法。

薛瑞元說，現階段跟數位醫療相關法案有三，第一是通訊診療辦法，目前已預告，整理意見後公告實施；第二人體生物資料庫管理條例正在修正，且已到收斂階段，未來如基因等資料，也會納到人體資料庫；第三健保資料庫二次利用部分將另立專法。

憲法法庭2022年作出判決，認為健保個資雖可繼續讓學術研究使用，但仍有部分違憲，須在3年內修法或另立專法保障隱私權，讓當事人保有健保資料停止利用權。

健保署長石崇良說，二次退出需考量四大面向，包括退出權、資料以有串接健保申報資料的為主、申請使用的對象與用途及商業利益的回饋等。

在退出權部分，要透過法律明定，哪些資料是不能退出的；另資料要以有串接健保申報資料的為主，因現在用以作為二次使用的分析資料，都是在健保署的實體空間中做出運算，例如某個醫院要使用病例資料與健保串接時，就不能都使用去識別化資料。

申請使用對象與用途方面，石崇良說，個資法第六條規定，要用於研究等公務應用，然產業界也會有需要，例如作為「AI模型」時，不管最後是產出程式或醫療儀器，都要界定是否能使用。

商業利益回饋部分，可分為有無特定族群限制，如用AI讀取X光片判斷患者有無肺炎，相關回饋機制可能是挹注健保資金，或化為健康存摺上可供使用系統。