蔡英文：和平是兩岸唯一選項

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蔡總統國慶演說重點

總統蔡英文10日在國慶演說中強調，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。她說，全球都已體認到，台海和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素；任何一方不能片面改變現狀，我方願以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。

今年的雙十國慶，是蔡英文任內最後一次國慶演說，兩岸關係的談話是重中之重。蔡英文表示，從2016年以來，蔡政府始終信守承諾、維持現狀；堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量。

蔡英文指出，兩岸分歧須透過和平方式解決。因此，要持續努力，在確保主權和民主自由之際，能夠在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。

蔡英文說，我方願意以台灣民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。

蔡英文也趁機向政黨領袖喊話強調，政黨競爭是民主政治的日常，期盼選舉競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大共識，對外團結一致，這是不分朝野政黨，對國家的共同責任。

她深信，國際社會對台灣的支持，只會愈來愈強。現在的台灣，已經是世界的台灣，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，台灣都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴。 府方人士補充表示，在區域與兩岸事務上，蔡總統演說有3個主要重點，最重要的是對台灣在協力區域安全穩定上的再保證，重申台海區域的「維持現狀」已成為國際社會的共同立場，和平是兩岸的唯一選項，且台灣要得到國際社會信任與支持，「朝野對內競爭，對外團結一致」，會是重中之重。