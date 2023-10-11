GDP規模今年拚破23兆 冠四小龍

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總統蔡英文10日在國慶演說中表示，在劇烈變遷的兩岸及國際情勢下，台灣經濟展現強大韌性，成為驅動全球供應鏈重組的關鍵力量。台灣GDP規模今年預計將突破23兆元，平均經濟成長率站穩四小龍之首。

蔡英文說，整體國內生產毛額（GDP）的規模，從她上任時的17.5兆元已大幅成長，這幾年全球飽受經濟停滯及通膨所苦局勢下，台灣平均經濟成長率仍可維持高於全球平均值，且維持相對穩定的物價。不僅此，幕僚並補充，股市總值也有倍數成長。

另，7年來保持財政穩健，出現連續6年政府歲計賸餘，和全民共享。蔡政府也推動「六大核心戰略產業」、大力投入基礎建設，帶動台灣產業完成「典範轉移」，尤其強大的科技實力和製造能力，讓台灣成為全球供應鏈重組中，不可或缺的關鍵角色。

因此，我們翻轉過度依賴單一市場的狀況。蔡英文表示，我對美國的出口金額翻倍成長；而今年6月，和美國完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定，就是創新觀念的全新貿易協定。

經過7年多的耕耘，我國對新南向國家的出口貿易，創史上新高；我們也強化與歐洲鏈結，現在，歐盟已經是台灣最大的外資來源。我們用經濟實力，向全世界證明台灣無可取代的重要性。

蔡英文也說，勞工年金改革雖未走完最後一哩路，但2020年起迄今陸續編列2,670億元預算，撥補勞保基金，期許下一階段勞保財務改革，能在社會理性對話中，凝聚共識、穩健進行。