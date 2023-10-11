陸學者：兩岸合作機會大，但官方對話難

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總統蔡英文10月10日發表任內最後一場雙十國慶演說，回顧過去執政7年政績，強調「和平是兩岸的唯一選項，維持現狀作為各方的最大公約數」。大陸學者指出，兩岸曾在多個歷史節點密切合作，如今後疫情時代雖逢美國對中國制裁，兩岸合作機會仍大。

蔡英文演講中談及兩岸議題表示，「願以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。」

天津南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡指出，大陸方面非常清楚，沒有「九二共識」就沒有對話基礎，因此官方對話仍難以實現。

而陸方持續積極推動兩岸交流，包括在福建推出「兩岸融合發展示範區」以及一系列惠台措施等。曹小衡強調，台灣民眾對各項相關措施關心且認可，是兩岸民間往來的重要基礎。

如今新冠疫情過後，大陸再面臨美國圍堵措施。曹小衡認為，台灣經濟體相較西方國家更小，對比歷史曲線，「如今兩岸合作機會還是很大的，且對台灣來說，這時候是很好的機會。」

此外，蔡英文在演講中指出，「讓兩岸成為區域和平穩定的重要貢獻者，這是台灣朝野政黨，也是兩岸之間，無可迴避的歷史責任與共同使命。」

政治大學東亞所特聘教授王信賢認為，蔡英文藉此詮釋「蔡英文路線」，尋求兩岸回到「戰略模糊」，不僅是為國際、兩岸民眾而講，也是對下一任總統而講。他認為，兩岸關係仍受「九二共識」分歧影響，預計總統大選前，我對陸政策不會改變。