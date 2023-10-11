壽險解約金 今年恐又破兆元

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聯準會（Fed）今年續升息，美元強勢不變，資金因此續湧向債券，使得8月底壽險保單解約金約8,427億元，今年恐破兆元，將是史上首次連兩年解約金逾1兆元。另至8月底壽險資金仍呈現淨流出（總給付大於總保費收入）約764億元，但已較去年第四季緩和，加上利息收入與投資收益支應，不至於出現現金流量危機。

保發中心統計，前八月壽險保單總給付為1兆5,489億元，年增2,498億元或20％，主要來自解約金增加，及美元升值吸引保戶解約已到期壽險保單轉美債。去年解約高達1.25兆元，為史上新高，今年前八月解約8,427億元，年增20％，全年恐再破兆元。

前八月新台幣保單解約金約4,271億元，外幣保單解約金約4,156億元，雖然以新台幣保單解約略多，但前八月外幣保單解約已接近去年整年，更是前八月解約金增加主因。

Fed去年下半年啟動鷹速升息，新台幣應聲貶值，保單解約從去年7月開始增加，下半年連六個月解約金皆超過千億元。今年美元續強，前八月也有五個月單月超過千億元，且從5月開始已連四個月超過千億元。

今年前八月每月總給付都在1,500億元之上，其中四個月超過2,000億元，因Fed於7月再升息，8月總給付再升至2,232億元，主要來自外幣保單解約金增加，8月外幣保單解約金約680億元，為今年單月新高。加上8月投資型保單新制效應顯現，總保費下降到1,654億元，壽險資金8月淨流出578億元，為10個月新高。

前八月壽險保單總給付54％來自解約金。壽險業者表示，去年第四季光三個月就淨流出1,229億元，今年解約潮已明顯和緩，目前有利息收入與投資收益可支應，現金流量不成問題。

市場估Fed在11月還有升息機會，美元欲弱不易，壽險除憂再拉升美元保單解約潮，若新台幣急貶，避險部位需增補大量現金結算避險保證金，可能將透過賣股或進行債券附買回交易等來籌措現金。