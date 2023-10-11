升息衝擊以房養老族 利率最高飆上4％

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以房養老貸款業務持續成長，但隨央行連五升，利率最高已飆到4％。金管會最新統計，截至今年9月底，已有15家銀行提供以房養老貸款服務，核貸件數累計達7,446件、核貸額度累計約426億元，年成長率分別達17.22％、17.68％，前五大銀行以一銀最積極，年增39％，合庫、土銀、華銀也都有雙位數成長。

央行去年第一季開始連續五次升息，以房養老族也受衝擊，目前主力銀行的合庫、土銀等最低利率還壓在3％以內，但合庫最低利率已從2.4％悄升至2.483％，土銀最高來到3.16％，華銀官網更從3.07％起跳，一銀最高利率甚至飆到4％。

前二大的合庫銀、土銀核貸件數皆破2,000件，核貸累計破百億元，分別達167.09億元、102.66億元，年增率各達14.56％、11.49％；華銀、一銀核貸累計皆破50億元，分別是58.04億元、57.97億元，年增率各17.78％、38.68％，台企銀核貸19.11億元、年增約5％。

一銀指出，以70歲的王老先生在北市有房子鑑價2,000萬元為例、貸款成數7成，貸款期間25年，換算下來每月約可領4萬6,000元，25年合計累積領取1,380萬元，當作養老生活金，且可結合安養信託或不動產保全型信託，有效進行金流管理或防止詐騙挪用，發揮資產保護功能。

華銀指出，今年以房養老業務成長快速，截至9月30日核貸件數133件、核貸6.75億元，較去年同期各成長約87.32％、38.6％，業務開辦七年來件數累計共1,137件、核貸額度58.04億元。

銀行業者指出，以房養老對消費者來說就是長壽風險，若貸款期限屆滿，申請人尚健在，可能面臨償還貸款的壓力。