安碁資訊總經理吳乙南：安碁資訊勢頭來了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

吳乙南 小檔案

安碁資訊 小檔案

近年屢見台灣大型企業、高科技大廠遭駭被勒索天價贖金，政府開始制定法令規章要求企業落實資安策略，帶動台灣整體資安意識和資安產業動態大躍進。作為國內唯一一家全方位資安監控服務商，安碁資訊總經理吳乙南和其強大的資安團隊，在數不清的大小資安戰役中、不知扮了幾回救火隊，但依他觀察，許多企業資安意識、落實速度，時至今日仍如牛步緩行。

吳乙南一針見血地分析道，一來，資安無法創造營收，再者它「看不到、摸不著」，因此企業支出意願低、更多的是抱持著「不會那麼倒楣」的苟且心態。然隨著雲端服務、AI應用加速發展，加上地緣政治快速變化，位處敏感地帶的台灣愈來愈有感，對安碁資訊而言，「勢」也似乎快來了。

資安即國安 須及早投入

「恁叨有代誌，厝邊嘛會有代誌（你家有事，鄰居也會有事）」，吳乙南直言，在地緣政治衝突下帶來的緊張關係，若將升級到軍事戰，率先發動的就是網路攻擊，甚至有可能不需要動到一刀一槍，就瓦解被侵略國的戰力。

吳乙南以俄烏戰為例，實體軍事戰開打前，俄羅斯先展開網路攻擊，尤其鎖定烏國關鍵基礎設施及金融體系，發起密集的資安攻勢。雖一度短暫造成烏國全國ATM癱瘓，但迄今始終未停止的網攻，對烏國並沒有帶來更大的損害。

倒是烏國周邊小國頻頻遭殃，尤其是相對窮困、資源不足的小國，因邊境管理系統受到攻擊，作業流程滯緩、或甚無法正常運作，在難民湧入之際，更對出入境作業造成嚴重影響，進而衍生出民怨，對烏國帶來國際壓力。

美、中在去年度全球國家資安強國排行分居前兩名，原排名第三的英國已被俄羅斯取代、落於第四。而在全球前十中，亞洲僅有南韓及越南分居第七、八名。

這是由美國哈佛大學甘迺迪學院的貝爾弗科學暨國際事務中心（Belfer Center for Science and International Affairs），所發布的2022年度國家網路力指數（National Cyber Power Index 2022）調查。與其上一回發布的2020年國家資安研調來看，台灣皆未能排入全球前30。

這也是資安界專家頻頻呼籲的關鍵，資安及國安重要性不僅不容小覷，更須及早重視及投入。

推智慧分析 精準示警

這年頭，願意挺進槍林彈雨中打仗的熱血青年恐怕有限，但在資安的世界裡，可是「每天都跟打仗一樣」。吳乙南說，對於喜於挑戰的人而言，在每天的資安攻防間，能激勵自己快速學習，但他也知道，不是每個投身資安的人都能一直保有熱情。

因此安碁資訊內部持續推動自動化、數位化作業的進程，讓一線資安人員能達到「事半功倍」的效率，也就有更多時間精進、更專注於「戰場」。

例如滲透測試、弱點掃瞄等耗時耗力的作業，透過導入自動化後能有效為安碁資訊節省人力，後續報表亦可自動化產出，省去大把跑報表的時間。

為因應駭客改採長周期的潛伏攻擊模式，安碁資訊三年前即透過自行開發的AI智慧分析系統，針對一個月高達1,400多億筆、且持續增加的資安日誌進行大數據分析，利用機器學習做資料探勘、消化龐大資料量，化被動的資安監控為主動，示警精準度將近100％。

安碁資訊也將7×24的資安監控SOC服務平台化，開發專屬的客戶服務APP，並在今年正式上線。讓客戶能以更即時、方便且安全的APP，隨時接收／查詢專案進度，達到資安通報和訊息傳遞零時差，客戶也能透過APP、依其通報之資安風險等級，馬上評估處理，並即時追蹤需求事項的最新進度。

另其內建的行事曆功能，能讓客戶隨時了解專案服務程序和人力排程，對安碁資訊來說，亦便於掌握人力服務產能，以進行更有效率的人力調度管理、確保服務品質，進一步強化安碁資訊與客戶的互動、增進信賴及黏著度，與其自身的競爭力。

普惠資安 服務微型企業

安碁資訊在政府單位占比達六成以上，在金融產業也有高達五成以上的市占率，服務客戶除了政府、金融外，更含括通訊、交通、水利、能源、油、水、電等重要國家基礎關鍵設施。近三年間，其製造業客戶業務加速增長，年複合成長率翻倍，業績並突破億元。

今年以來，安碁資訊亦著手將資安服務普及化推向微型企業，成為普惠的資安服務。安碁資訊初步透過與電商平台業者合作，規畫如惡意程式檢測、社交工程郵件測試，及資安教育訓練課程等小額專案，向電商平台上營運的微型企業提供資安服務。

對於電商平台來說，有助其大幅降低「中毒」風險，畢竟這些微型店家手上，除了各自機敏的業務、客戶、物流資料外，更大的風險在於一家中毒後，會透過平台大幅擴散。這也是為何不斷有詐騙份子經由取得客戶曾在某平台上消費、交易等資料，用於不法手段的主因之一。

吳乙南表示，將資安服務從大型組織，推向中小型企業、再到微型客戶，建立普及化的資安服務，整體資安運用面才會更廣，資安產業也才會有更正向的發展。

展望後市，吳乙南認為，雲端趨勢不可擋，將帶動Cloud SOC雲端資安7×24監控服務需求增長，也為安碁資訊帶來更大的機會。

尤其納入宏碁雲架構的資源後，對安碁資訊來說，不僅是營收、市值增長，雙方技術人員、及各自原處IT、OT和雲端的資安維運及資安事件日誌量拓通，都為其帶來雲地混合最佳資安服務解決方案的優勢，也將是安碁資訊未來穩定成長的關鍵動能。