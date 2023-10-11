駭客攻擊門檻降低了… 生成式AI 是商機也是挑戰

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AI的演進不曾停歇，尤其近一年間因ChatGPT問世，讓導入LLM（Large Language Model，大型語言模型）的生成式AI技術，以跳躍式進程加速融入及發展出各種應用。

人類工作、生活似乎變得更便利了，不同產業也因為AI獲得助益，不論是加速數位化轉型的步調，或是藉由生成式AI導入商業應用。但當AI為產業帶來新曙光的同時，其實「駭客想的和你一樣」。

「科技的發展永遠是兩面刃」，吳乙南直言，生成式AI各種新應用加速發展、落地，資訊安全面臨的挑戰「只會愈來愈棘手」，對資安產業來說，AI快速發展「是商機也是危機」。

從商機來看，駭客已大舉把AI當做可利用平台，「未來資安事件會層出不窮」，對安碁資訊而言，自然多了更多的業務機會。

近幾個月間，接連冒出頭的惡意生成式AI工具，除了WormGPT、WolfGPT、FraudGPT外，被視為是WormGPT進化版的最新攻擊性AI工具Evil-GPT，更是在暗網上以區區10美元兜售。

這些「黑化版」的生成式AI工具出現，意味駭客發動惡意攻擊的門檻降低，更多學藝不精、投機取巧或貪圖便利的駭客，就會透過這些惡意AI工具、進行更多攻擊，來達成其目的。

但不論是上述哪一個惡意AI工具，呈現方式仍多是透過「網路釣魚」電子郵件或「魚叉式網路釣魚」電子郵件，誘使受害方點擊惡意連結，或透過惡意軟體竊取個人、企業／組織電腦中之重要資料、機密性文件，來勒索受害方支付贖金。

面對生成式AI發展所帶來的諸多威脅，吳乙南指出，雖然也會有更多第三方防護偵測、掃毒軟體工具推出，不過最好的對應方式，還是得提升資安意識、做好資安教育，對企業／組織來說，從基礎架構著手、強化縱深防禦，並加強平日的攻防演練，都是不可輕忽的重點。

作為專業資安服務商，安碁資訊具有快速整合新推出的第三方防護、掃毒工具方案，納入其SOC監控之基礎服務中的優勢。

不過，吳乙南也呼籲，企業／組織必須把資安視為是維持業務／營運永續發展的重點之一，才能應對科技快速發展下不斷變化的威脅。