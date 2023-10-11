資安人才缺口大 成立安碁學苑 加速育才

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資安人才必須具備資訊學科基礎技術及能力，等於有一定的進入門檻。隨著資安逐步受到重視、需求湧現，資安相關的職缺不斷釋出，願意投入的新秀仍遠不足整體資安產業所需。

去年底前，國內42家金融機構及資本額達100億元以上的上市櫃公司，因應金管會規定、皆已成立資安專責單位、設置資安長，發生重大事件須發布重訊，並須於股東會年報中揭露。

截至2023年底前，合規範圍再進一步擴大，超過1,300家上市櫃公司，都必須完成資安人力的設置規範。

這也使得原本人力就不足的資安人才，近兩年更加吃緊。安碁資訊成立子公司安碁學苑，便是提供企業／組織全方位資安專業訓練和實務技術等相關課程，為各產業培訓所需之資安人才。

「不過人才養成花時間、不如挖角來得快」，本就求才若渴、遲遲未能補足人力的安碁資訊，也不免面臨「自己生吃都不夠」，產業界客戶頻來求找好手的情況。

安碁學苑將原本聚焦提升強化及培訓資安人員技術能力的課程，擴及初階或新進資安領域之人員培訓，讓他們能從「事前」的資安防護建置，跨進「事中」的維運，甚至再進階至SOC規則撰寫。

觀察資安產業人力變化，吳乙南發現，其實有不少相當有實力的資安人才，並不願委身於企業，而是以單兵作戰方式、投身「賞金獵人」行列。一來，freelancer（自由工作者）時間彈性，再者，只要抓到企業資安漏洞，一單報酬少說七位數起跳，若能抓到零時差的攻擊漏洞，報酬還會更高。

儘管企業開出給資安人員的薪資逐年增長，起薪中位數早已經超過5～6萬元，但對比「做一單吃一年」的資安賞金獵人來說，僅有百萬年薪的薪級吸引力仍有限。

短期內，吳乙南認為資安人才缺口難以補足，因應主管機關對上市櫃公司的要求來估算，國內缺口至少還有2萬多人。

而人員不足情況持續，吳乙南建議，企業／組織仍應以培養內部資安意識、做好資安教育和縱深防禦為首要，從平日營運強化事前、事中的資安防禦策略，啟動企業的資安應變力，才能奠定企業永續發展的資訊韌性。