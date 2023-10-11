詐騙無孔不入 政府打詐如打仗

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詐騙集團手法推陳出新，除了常見的金融詐騙，政府機關也成為詐騙集團冒名對象。財政部近日也在官方網站新推「防詐騙、假訊息」專區，未來將整理和財政部所屬機關有關的詐騙案例，製作成圖卡，提供民眾注意。

以關務署為例，海關常接到民眾詢問，表示國外友人寄送物品遭台灣海關課徵高額進口稅費或處高額罰鍰，請其代為匯款繳納，以免貨物遭海關沒入，但這其實是一種詐騙，民眾如果匯款至不明的私人帳戶，可能造成財產損失。

從財政部關務署蒐集的案例來看，這類詐騙案件的受害民眾所稱外國友人，多是透過社交軟體，例如臉書、IG或Telegram等認識聊天，但卻從未見過面的外國異性網友。

這些「網友」，會先與受害民眾培養感情，再假藉來台旅遊見面或贈送禮物等事由，要寄行李或禮物給受害民眾，之後再謊稱通關時因價值高昂（如黃金、珠寶或古董等），須繳納高額進口關稅或違反洗錢防制法規定（如美元、歐元或其他有價證券），遭海關扣押而須繳納罰鍰，請受害民眾匯款至特定私人帳戶，以利物品得以順利通關放行。

對此，財政部關務署一再提醒，台灣是法治國家，海關扣押貨物一定會開立扣押收據，如有罰鍰，處分書也會合法送達給民眾，請民眾不要誤信來自電話或通訊軟體的通知。

另外，所有關稅或罰鍰都須透過金融機構收款直接入帳國庫專戶，建議民眾若有相關疑問，可以直接撥打關務署及各關電話查證，但切記不要匯款至不明私人帳戶。