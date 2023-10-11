生態系整合乃華為競爭力關鍵

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文／黃齊元■藍濤亞洲總裁、台灣併購與私募股權協會創會理事長

最近華為推出新的Mate 60手機，採用中國供應鏈技術，成功避開美國制裁。外界討論集中在華為手機如何突破7奈米限制，美國則在研究進一步制裁行動。

■華為有六大競爭優勢

這些討論將焦點集中在晶片技術上，卻忽略了華為更深層的競爭力。華為是中國技術力最強的公司，但並非上市公司，因此有些資訊並不透明，以致外界無法了解全貌。但華為的競爭力絕對不只是靠晶片，共有以下六點：

第一是AIoT智慧生態系。華為9月底新品發表會，一口氣介紹平板、智慧電視、電動車等多樣產品，但對於5G手機Mate 60的詳細規格以及搭載晶片，卻避而不談。華為生態系不遜於蘋果，蘋果已花費多年時間和數十億美元嘗試自產晶片，至今尚未成功，仍須依賴高通晶片，至於電動車目前連影子都看不到。

不僅如此，華為還發展本土原生的新一代近距離無線連接技術「星閃」（NearLink），涵蓋智慧終端、製造、家居、汽車等，功能遠超過藍芽。

第二是電動車。華為在9月舉行新品發布會中，預告新款汽車產品，這是華為與奇瑞汽車共同研發的首款華為智選轎車「智界S7」，智界S7將在各個規格上超越特斯拉的Model S，未來華為會利用ICT技術優勢布局電動車產業。

華為的汽車業務模式中有三種主要合作模式。一是零部件供應模式：華為為車企提供全套軟硬體零部件。二是Huawei Inside模式：華為為整車廠提供全套智慧汽車解決方案，雖然車企處於主導地位，但華為擁有強烈建議權。三是智選模式：在此模式下，華為佔據主導地位，與車企深入合作，從產品設計、核心零件選擇到行銷服務。首批合作夥伴包括賽力斯和奇瑞，未來有更多車企將加入。

中國政府一再強調半導體廠與車廠應加強合作，提升中國在車載半導體的自製率，企圖建構「具有中國特色的汽車電子領域投資生態」以及中國汽車產業的「國內大循環」，華為將扮演重要推手，如同鴻海MIH。

第三是鴻蒙作業系統。華為在自家作業系統鴻蒙生態建設上投入超過人民幣500億元，鴻蒙系統裝機量已超過7億台，其中有3.2億台是華為自有設備，已形成一定規模。鴻蒙將不同物聯網設備連接在一起，構建一個智慧生態系統。

第四是5.5G生態環境。在世界行動通訊大會上，華為表示2024年將會推出面向商用的5.5G全套網路設備，代表ICT產業即將邁入5.5G時代。華為作為5G領導者，將積極促進5.5G生態發展，領先全球。

未來產業界需深度合作，才能服務全場景數位化需求。以物聯生態為例，營運商和設備商要面向物聯場景規劃網絡；華為的願景不只是手機，而是萬物透過5.5G網絡互聯。

第五是AI生態環境。華為創辦人任正非表示，人們即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力。華為將從過去十年從All IP到All Cloud，正式啟動全面智慧化（All Intelligence）戰略，充分發揮在計算、存儲、網路、能源等領域綜合優勢，改變傳統的服務器堆疊模式，以系統架構創新思路，打造AI集群，實現算力、運力、存力一體化設計，突破算力瓶頸，提供可持續的強大算力。

從底層開始，華為有自己開發的晶片用於通用計算，再搭配自家高端昇騰晶片，然後在這些晶片基礎上打造集群。華為正在打造針對超大規模參數LLM訓練的本土算力集群，對標輝達（NVIDIA）的A100晶片。由於台積電無法再為華為生產晶片，昇騰高端晶片無以為繼，只能研發一般晶片。

第六是政策環境。華為是中國的驕傲，不僅有政府支持，且是14億民眾情感所繫。Mate 60熱賣說明群眾對華為的支持，更重要的是中央將出台一系列政策，協助華為打造智慧城市、智慧產業，最終成為智慧國家。華為的地位等於是「蘋果加特斯拉加亞馬遜加微軟」，無可比擬。

■美國制裁

輸了高度、速度與氣度

近期美國車廠大罷工，將重創汽車產業。中國在電動車領域遙遙領先世界，超越德國、日本及美國，已形成產業鏈垂直整合。美國唯一有競爭力的汽車業者是特斯拉，但特斯拉也不如比亞迪。未來中國電動車生態系將進一步成長，帶領中國成全球清潔能源領導者。

美國對付華為，只能從深度或廣度下手，但均會傷到自己。問題不是在半導體技術高低，而是產業發展格局，美國真正輸的是高度、速度與氣度。華為將成為地緣政治典範轉移的新指標，值得台灣產業深思。