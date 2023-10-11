臺南新市產業園區 開放業者申租

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廠商心聲，經濟部產業園區管理局及臺南市政府聽到了！為因應國際情勢及企業設廠投資需求，經濟部產業園區管理局與臺南市政府密切合作開發臺南新市產業園區。自去年10月第1次公告，緊接著於今年8月推出第2波公告出租，申租廠商計6家，成功取得8筆坵塊優先登記申租權，出租率76％，申租面積1.9萬餘坪，申租廠商產業類別分別為機械設備製造業、基本金屬製造業、電子零組件製造業，以及金屬製品製造業，後續經由經濟部產業園區管理局審查通過後，即可核准承租，為臺南產業發展再添生力軍。

園區出租機制除了於公告期間廠商可以投件申請之外，公告受理結束後如果有剩餘未出租坵塊，之後還可以按投件先後順序持續受理廠商申請，從9月中抽籤作業結束後2周內馬上有金屬製品製造業大廠投件申請，有意申租廠商請把握機會提出申請。

新市產業園區總面積約69.22公頃，產業用地面積約41.59公頃，區內公共設施完善，規劃20公尺主要道路及10、12公尺次要道路，水、電供應無虞，提供廠商安全友善的設廠環境。規劃引進7大產業，包含（1）基本金屬製造業、（2）金屬製品製造業、（3）電子零組件製造業、（4）電腦電子產品及光學製品製造業、（5）機械設備製造業、（6）汽車及其零件製造業、（7）倉儲業等，奠定金屬、電腦電子與汽車零件產業群聚的基礎。

園區交通便利，區位十分優良，基地位址緊鄰國道8號與國道3號新化系統交流道南北兩側，位於臺南市南科核心及永康核心間，周邊已有南部科學園區（臺南園區）、樹谷科技園區、永康工業區及永康科技工業區等，形成明顯產業群聚，具備高科技產業的發展潛力，可以建構完善產業生產環境，帶動產業發展升級，更有多所大專院校可提供廠商優秀人才、建置產學合作優質環境。

園區土地採出租機制，開發與招商同步進行以縮短進駐廠商建廠期程，為落實政府推動產業發展，園區分期施工，園區公共工程陸續施作中，園區開發完成後，預估創造3,200個就業機會及每年150億產值，歡迎廠商落腳臺南，共同促進經濟繁榮。

經濟部提醒，相關公告及申請書件可於經濟部產業園區管理局（http://www.moeaidb.gov.tw/）及受託開發單位德昌營造股份有限公司招商行銷中心（https://www.yuanjiegroup.com/）閱覽及下載，有意申租廠商請把握機會。受託開發單位：德昌營造股份有限公司、招商單位：元捷整合行銷股份有限公司、招商專線：（04）2301-9958。