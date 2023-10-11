UAW罷工損失 本世紀車業之最

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UAW罷工總經損

美國汽車工人聯合會（UAW）對底特律三大車廠的罷工行動已經進入第四周，而根據安德森經濟集團（Anderson Economic Group）估算，截至第三周結束為止，這場罷工對美國汽車業已造成55億美元損失，超過本世紀任何一次汽車業罷工帶來的損失。

安德森經濟集團表示，上次汽車業罷工造成的慘重損失是在2019年，當時UAW針對通用汽車罷工持續40天，對車業造成的最終損失約為40億美元。

該集團執行長安德森（Patrick Anderson）指出，由於芝加哥和蘭辛（Lansing）附近的主要工廠擴大行動，促使第三周罷工成本又比前兩周更高，他還警告連鎖反應已經開始進一步影響供應鏈，強調供應商面臨的壓力已經加劇，超過3成業者通報他們已經開始裁員。

根據安德森集團的分項資料顯示，這次UAW罷工對工人薪資造成的直接損失為5.79億美元、對汽車製造商的損失為21億美元、對供應商的損失為16億美元，此外針對經銷商和客戶的損失則為12.6億美元。

目前UAW的15萬名工會成員當中，約有2.5萬名已經加入罷工行動。

工會主席費恩（Fain）並警告，如果勞資談判持續膠著不前，罷工規模還將持續擴大。

然而這波汽車業罷工潮也開始引發大量停工與裁員。福特、通用與Stellantis等主要車廠9日宣布再度裁員超過800人，這也使得UAW自9月中旬發動罷工以來，上述三大汽車公司的裁員人數累計已逾4,800人。

此外，汽車零件供應商也遭受波及，Sodecia Automotive Detroit在9日表示，143名員工將遭到暫時性裁員。至於CIE Newcor也聲稱將進行臨時性裁員，但最終決定將取決UAW的罷工時間。

根據密西根大學的一項報告指出，如果UAW罷工持續四周，密西根州預料將有15萬人失業。一些經濟學家也警告，若罷工持續一個月或更長時間，恐將升高美國經濟衰退風險。