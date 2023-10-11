利率急升 美銀行業Q3獲利不妙

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美股財報季本周拉開序幕，將由銀行股打頭陣。值得注意的是，美國利率急升恐讓銀行業第三季持有的債券與貸款未實現損失再度擴大，並進一步對其資產負債表造成衝擊。在此同時，這些銀行為了避免存戶流失，還面臨被迫提高存款利率的壓力。

未實現損失是今年3月矽谷銀行倒閉的主要原因，當時還一度引發其他銀行的擠兌危機。不過該風險如今已經消退，根據聯準會（Fed）發布的統計數據指出，自從第二季結束以來，美國商業銀行的存款總額幾乎沒有改變，儘管它們較2022年4月創下的高峰減少5％。

高利率主要是受到美國經濟強勁、銀行系統平穩與Fed近來表示，將會維持利率在高水位更長時間。

這也導致許多銀行遭遇更沉重的獲利壓力。在針對存款與其他資金來源必須支付更高利率的同時，過去固定利率的資產報酬率卻依然處在低點。但由於銀行針對貸款也提高利率，多少有助緩解它們的壓力。銀行業還成功遏止了存款外流。

投資研究公司CFRA銀行分析師約克姆（Alexander Yokum）指出，銀行未實現損失預料將會擴大。不過他也提到，銀行的償債能力其實並不令人感到擔憂，比較引人注意的是獲利能力。

此外受到美國公債殖利率在第三季出現飆升，也大幅降低銀行持有的數兆美元固定利率債券與貸款價值。某些情況下，這些損失甚至相當或是大於銀行的緩衝資本，後者是它們用來吸收這些損失的緩衝資金，這也是今年稍早三家地區銀行爆發倒閉的危機另一因素。

根據美國聯邦存款保險公司的統計顯示，年初到6月底為止，美國銀行業在投資證券上的未實現損失達到5,580億美元，較三個月前的5,160億美元增加，不過低於去年第三季底創下的6,900億美元高峰。然而每一季都有逾半損失來自於「持有至到期」的債券。根據會計規定，這類損失並不包含在銀行的資產負債表上。