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Fed升息衝擊 貸款族負擔加重

美國聯準會連番升息加重民眾財務負擔，不僅令房貸與車貸借款人每月須償還更多金額，也使得信用卡利率隨之躍升。圖／美聯社
美國聯準會連番升息加重民眾財務負擔，不僅令房貸與車貸借款人每月須償還更多金額，也使得信用卡利率隨之躍升。圖／美聯社

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美國聯準會（Fed）連番升息加重民眾財務負擔，不僅令房貸與車貸借款人每月須償還更多金額，也使信用卡利率隨之躍升，更多人面臨還不出卡債的困境。

Fed官員近日表示，他們打算將利率維持在高點更長時間。對於不需借貸的家庭，利率變高對於日常生活的影響不大。但對於靠貸款度日的人而言，Fed大幅升息已帶來傷害。

正如嘉信理財集團（Charles Schwab）首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）所說，「升息帶來的痛苦開始顯現了」。

數據顯示，美國30年期固定房貸如今平均利率升破7％，比起兩年前的3％水平高出許多。這意味著，購屋者每月償還房貸負擔加重，比起兩年前增加數百美元不等。車貸利率也同步走高。

研究機構穆迪分析（Moody’s Analytics）首席經濟學家桑迪（Mark Zandi）表示，在通膨與利率高漲的雙重打擊下，「美國現在一般民眾根本買不起房子或汽車」。

桑迪預估，截至8月底為止，美國典型家庭大約要花費42周薪資才能買到一部新車，高於三年前的33週薪資。全美房地產經紀商協會（NAR）則估計，一般家庭根本無力負擔中位數價位的房屋。

但與信用卡借貸相比，房貸與車貸債務負擔相對較小，原因是許多人在Fed展開升息循環前便已鎖定低利貸款。許多民眾也享受到存款利率攀升的好處。

背負沉重卡債的人如今壓力倍增。信用評分機構環聯（TransUnion）全球研究與諮詢部門主管懷斯（Charlie Wise）表示：「消費者尚未償還的卡債比起兩年前高出許多。對於無法按時還款、處於違約邊緣的人來說，利率不管上揚多少都是打擊。」

根據Fed數據顯示，5月信用卡利率高達20.7％，遠高於2022年2月時的14.6％。美國整體信用卡債務今年第二季攀抵歷史新高，首次突破1兆美元的關卡。

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