第三季PC出貨跌9％ 可望觸底

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全球PC出貨量變化

市場研究機構Gartner於9日公布最新報告，全球PC製造商第三季出貨量為6,430萬台，較上年同期下降9％。雖為連續八季下滑，但遠優於第二季降幅的16.6％，行業景氣似已觸底回升，走過長達兩年寒冬的PC行業有望迎接春天。

財聯社報導，PC行業在過去兩年經歷大起大落的劇烈震盪。在疫情爆發之初，受惠於居家辦公和娛樂需求，PC市場表現良好，之後隨著物價和融資成本雙雙上升，通膨壓力和美國多次升息下的高利率重創PC市場，全球PC發貨量暴跌至數十年來的最低水準。

Gartner報告顯示，以各家廠商來看，今年第三季，蘋果出貨量在主要PC生產商中降幅最大，較上年同期下降24.2％。Gartner解釋，主要是去年同期蘋果出貨表現優秀、基期偏高所致。此外，惠普的出貨量增長6.4％，是第三季唯一實現正增長的廠商。聯想集團則以25.1％的全球市占率繼續蟬聯冠軍。

台灣的華碩和宏碁第三季出貨量分別為4,876萬台、4,388萬台，分別年減11.5％、2.4％，最新全球市占率為7.6％、6.8％，排名第五和第六。其中華碩市占率較去年同期減少0.2個百分點，宏碁則是增加0.4個百分點。

報告指出，隨著庫存水準下降，以及愈來愈多消費者打算更新個人電腦，PC市場似乎正在好轉。Gartner預計，PC市場有望在今年第四季開始復甦，2024年的出貨量預計將增長4.9％。

Gartner研究主管Mikako Kitagawa表示，數據顯示，個人電腦市場的下滑終於觸底。她指出，儘管企業PC需求仍然疲軟，抵消了部分增長，但教育市場的季節性需求提振了第三季的出貨量。另外，供應商也持續減少PC庫存，庫存預計在2023年底恢復正常。

Kitagawa表示，對PC供應商來說，最糟糕的時刻有望在2023年底前結束。在Windows 11升級的推動下，商用PC市場已經為下一個更換週期做好了準備。消費者對PC的需求也將開始復甦，因為在疫情期間購買的PC即將邁入更新週期的早期階段。

另一家市調機構IDC也在同日公布，全球PC第三季銷售量為6,820萬台，年減7.6％，季增10.7％，為連續第二季季增率正成長。該機構認為，市場可能已經度過銷售低谷。